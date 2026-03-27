El espía detenido en Elda, ejemplo del nuevo modelo ruso de "agentes desechables" del que alerta Defensa

El presunto espía Serguéi N. y la entrada del centro de acogida Residencia Elda, donde vivía con su familia como refugiado.

El modelo de élite de los servicios de inteligencia de Rusia se quebró en 2022 tras la invasión de Ucrania. La solución de Moscú fue buscar espías aficionados llamados "agentes desechables". El refugiado detenido en Elda el pasado martes podría ser uno de ellos.

Serguéi N., ucraniano y de 43 años, encaja a la perfección con el perfil de uno de estos activos de "usar y tirar", como los describe la Oficina Federal de Policía Criminal alemana (BKA) durante sus campañas para evitar nuevos reclutamientos.

El acusado de espionaje fue arrestado en la Residencia Elda, el centro de acogida para refugiados donde residía con su mujer y sus dos hijos menores, como adelantó EL ESPAÑOL de Alicante.

El hombre habría recopilado información sensible en Alemania de un empresario alemán que suministraba drones de guerra y materiales para su construcción a Ucrania.

Después de su trabajo y, según el modus operandi del Kremlin, habría recibido un pago por sus servicios y habría quedado libre de sus responsabilidades, yendo a parar al centro de acogida alicantino como un refugiado ucraniano más.

Como advierte el Ministerio de Defensa de España, los "agentes desechables" son normalmente contactados para realizar una única misión específica, tras la cual son remunerados y su rastro es borrado por parte de los servicios de inteligencia rusos.

Su perfil es el ejemplo del nuevo modelo ruso que busca "operativos de bajo nivel sin formación" que son desplegados por el Kremlin debido a la falta de tiempo para entrenar nuevos efectivos y a la necesidad inmediata de cubrir posiciones y a su perfil más difícilmente rastreable.

"Este tipo de misiones pueden ser desde operaciones de obtención de información clasificada o campañas de desinformación euroescéptica hasta ciberataques y actos vandálicos, los cuales están teniendo un efecto acumulativo en Europa", aseguran desde el ministerio.

Es el caso de Serguéi, quien está acusado de una única misión en la que hizo un seguimiento del empresario tanto a través de las redes sociales como de forma física y directa, llegando a grabarlo en vídeo con su teléfono móvil en su lugar de trabajo.

Personas con dificultades

La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) advierte de que, en su mayoría, se trata de ucranianos de territorios temporalmente ocupados que "se encontraban en una situación difícil".

"Les interesa demostrar que los ucranianos son terroristas, saboteadores y criminales en potencia. Lo hacen con un único objetivo: reducir el apoyo a los ucranianos en el extranjero", denuncian.

Una vez que completó su encargo en suelo germano, a Serguéi le sustituyó la ciudadana rumana de 45 años Alla S., quien fue arrestada el lunes pasado en Rheine por la Policía alemana y quien también podría formar parte de esta red de agentes aficionados de terceros países.

Para reclutar a estos individuos, los servicios secretos del Kremlin infiltran a sus espías y ciberagentes en plataformas de chat cifradas como Telegram o Discord, sitios de redes sociales como VKontakte, Facebook o X, redes no moderadas tales como Reddit y 4chan, e incluso chats de juegos en línea.