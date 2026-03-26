La Diputación de Alicante apaga sus luces por La Hora del Planeta y reparte semillas en el MARQ como símbolo de futuro

La Diputación de Alicante participará de nuevo este año en La Hora del Planeta, la campaña mundial promovida por WWF, sumándose al apagado simbólico de algunos de sus edificios más emblemáticos.

El próximo sábado 28 de marzo, tanto el Palacio Provincial como el Museo Arqueológico (MARQ) y el Museo de Bellas Artes (MUBAG) permanecerán sin iluminación entre las 20:30 y las 21:30 horas, como muestra de apoyo a esta iniciativa ambiental.

Además, bajo el lema "Ven al MARQ y siembra futuro", la Fundación CV MARQ repartirá semillas entre los visitantes, invitándolos a participar en este gesto por la sostenibilidad.

Con estas acciones, la institución provincial renueva su compromiso con la protección del planeta y se suma a la mayor red internacional dedicada a la defensa del medio ambiente y la conservación de los ecosistemas, océanos y especies amenazadas.

Impulsada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), La Hora del Planeta nació hace casi veinte años con el propósito de sensibilizar sobre el cambio climático.

Cada último sábado de marzo, millones de personas y entidades de todos los países apagan sus luces durante una hora, en lugares tan icónicos como la Torre Eiffel, el Coliseo de Roma, la Ópera de Sídney o la Catedral de Burgos.

Lo que comenzó en 2007 en Sídney como una acción simbólica se ha transformado hoy en el movimiento global más importante en defensa de la naturaleza y el clima, capaz de unir a comunidades, empresas y ciudades de todo el mundo en un mismo gesto por el futuro del planeta.

Bloqueo de 400 millones

Por otro lado, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, anunció el pasado miércoles la activación de una nueva edición del Plan +Cerca, dotado con cerca de nueve millones de euros. Y con este presenta un criterio de reparto que prima de forma inédita a las poblaciones en riesgo de despoblamiento de la provincia de Alicante.

La medida, que se aprobará en el pleno del próximo 1 de abril, tiene un objetivo claro: dotar de liquidez inmediata a los ayuntamientos para sufragar gasto corriente.

Sin embargo, el diseño del plan genera situaciones casi insólitas en la administración local: algunos municipios pequeños van a percibir más dinero de la Diputación que el presupuesto ordinario que gestionan cada año.

Y más allá del reparto, el anuncio ha servido para que el presidente de la Diputación eleve el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez por lo que define como "bloqueo" de cuatrocientos millones de ahorros.

El potencial de la "Alicante despoblada": 100.000 personas viven en municipios de menos de 5.000 habitantes

Pérez ha denunciado el "corsé" de las reglas fiscales que impide a las administraciones locales hacer uso de sus ahorros, los conocidos como remanentes, para atender las necesidades de los vecinos.