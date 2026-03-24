A juicio una británica residente en Alicante por publicar fotos de su exmarido desnudo en Facebook

Una mujer británica de 51 años, residente en Xàbia, afrontará este miércoles, 25 de marzo, un juicio en la Audiencia de Alicante acusada de haber difundido imágenes íntimas de su exmarido a través de su cuenta de Facebook.

En la vista, que se celebrará ante la Sección Décima, la Fiscalía pedirá para ella una pena de un año de prisión por un delito contra la intimidad, concretamente en la modalidad de revelación de secretos, según recoge Efe.

Según el escrito de acusación, la mujer habría publicado fotografías en las que su exesposo, también de nacionalidad británica, aparecía desnudo. La fiscalía sostiene que lo hizo con la intención de dañar gravemente su intimidad y su reputación ante terceros.

Los hechos se remontan al 27 de julio de 2020, cuando la procesada subió esas imágenes a la red social, motivada por la mala relación que mantenía con la víctima. Además, llegó a etiquetar al hombre para que las publicaciones fueran visibles para sus contactos.

Las fotografías, tomadas en el ámbito privado del domicilio de él, estaban almacenadas en un ordenador familiar al que la mujer habría tenido acceso antes de que se produjera el divorcio.

Durante la fase de instrucción, la encausada explicó que la publicación fue un error y aseguró que las imágenes sólo estuvieron visibles unos veinte minutos antes de ser eliminadas de su perfil.

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