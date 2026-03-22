El presunto autor del crimen de Torrevieja amenazó a la madre con hacer daño a la menor si no dejaba a su pareja

El dolor se ha instalado en Torrevieja desde la madrugada del pasado sábado, cuando un hombre de 40 años terminó presuntamente con la vida de su hija de tan solo 3 años y, posteriormente, se suicidó en una vivienda de la urbanización Los Naranjos.

Un suceso devastador que ha dejado en shock a todo el municipio y que vuelve a poner el foco en la violencia vicaria, una de las formas más crueles de violencia machista.

Según confirmó la Guardia Civil de Alicante, la menor y su padre fueron hallados sin vida en el domicilio hacia la 01:00 horas. La madre de la niña, de 36 años y expareja del presunto autor, había alertado horas antes a los agentes al no lograr contactar con él y temer por la integridad de la pequeña, que se encontraba con su padre.

Los primeros indicios apuntan a que el hombre habría acabado con la vida de la niña por ahorcamiento y, posteriormente, se habría quitado la vida por el mismo método.

No constaban denuncias previas por malos tratos entre la pareja. La investigación queda en manos del Equipo Mujer Menor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Alicante.

Amenazas previas

El caso se investiga como un presunto crimen de violencia vicaria. Según relatan vecinos de la urbanización, el trágico desenlace podría estar precedido de amenazas hacia la madre. "Ya le había amenazado él, o dejaba a la pareja que tenía ahora o le hacía daño a la niña", asegura Yolanda, nombre ficticio de una de las vecinas del mismo complejo residencial.

Yolanda, que ha preferido no mostrar su rostro, convive con su propio pasado como víctima de violencia de género. Relata que lleva consigo "3 puñaladas", aunque en su caso logró salir adelante con sus hijos. Su testimonio aporta una mirada especialmente sensible a lo ocurrido.

La madre de la menor permanece ingresada en el hospital en estado de shock tras sufrir un fuerte ataque de ansiedad al conocer la noticia, según explica la vecina.

El suceso irrumpe en la madrugada. Yolanda recuerda cómo, en torno a las dos de la mañana, comienza a escuchar el movimiento de policías y ambulancias. Su sueño ligero, marcado por experiencias pasadas, la mantiene en alerta constante.

La vivienda se encuentra en la urbanización Los Naranjos. A.R.

Según su relato, es después de la media noche cuando la madre acude a denunciar, preocupada porque su hija no le había dado las buenas noches. Poco después, los agentes acceden a la vivienda y encuentran los cuerpos sin vida.

Un perfil desconcertante

La imagen que el presunto agresor proyectaba en público contrasta con el desenlace. Yolanda asegura que coincidía con él en la piscina comunitaria y que aparentaba ser un padre atento. "Le llevó a la cría a la piscina, su táper con fruta, le daba cremita, iba con sus manguitos, se la veía a la niña muy bien", relata.

Sin embargo, también apunta a que el hombre tenía fama de ser "algo agresivo" o de atravesar episodios depresivos tras la separación. Su carácter reservado alimentaba cierta distancia con el vecindario.

"Pensábamos que era un mafioso porque siempre llevaba cosas muy de marca", explica Yolanda, quien añade que conducía "cochazos" sin que nadie supiera con certeza a qué se dedicaba. Aunque comenta que estaba relacionado con la hostelería y, según ella, "eso no puede dar tanto dinero".

Ese aparente nivel de vida contrastaba con el estado de su vivienda. La vecina describe un patio descuidado, con objetos acumulados y una piscina de plástico con agua en mal estado que generaba quejas entre los residentes.

El rastro de la niña

La escena permanece prácticamente intacta. Las puertas de la calle y de la terraza siguen abiertas, aunque la Guardia Civil ha bajado las persianas y ha precintado la puerta principal. Yolanda observa los objetos personales de la pequeña aún en el patio.

"A mí se me revuelve la tripa, no puedo. La niña tenía una cara preciosa, unos ojazos, había que verle las pestañas de bonitas cuando salía de la piscina mojadas por el agua", comenta sobre la pequeña, a la que sus hijos llamaban 'Sofi'.

El patio de la vivienda se encontraba lleno de objetos. A.R.

El triciclo, la sillita y otros recuerdos de la menor, -que asistía al Colegio Ciudad del Mar en Torrevieja-, se convierten ahora en símbolos de una tragedia difícil de asimilar para el vecindario y el resto de la localidad.

Minuto de silencio

El Ayuntamiento de Torrevieja convoca un minuto de silencio este domingo 22 de marzo a las 12:00 horas a las puertas del consistorio. La institución expresa su "más profunda consternación y dolor" por el asesinato de la menor.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha mostrado su conmoción en redes sociales: "Conmocionada ante el asesinato de una menor en Alicante. Terrorismo insoportable. Todo mi cariño para su familia y amigos".

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género señala que se están recabando datos sobre este presunto caso de violencia vicaria en la provincia de Alicante.

En lo que va de 2026, y tras el crimen de la pequeña Sofía en Torrevieja, en España se han confirmado al menos 13 mujeres asesinadas por violencia de género y 3 menores víctimas de violencia vicaria, dejando además a varios niños y niñas huérfanos. De esos 13 casos, dos se han registrado en la Comunitat Valenciana.