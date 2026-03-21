Investigan en Torrevieja la muerte de una niña de tres años presuntamente a manos de su padre

Agentes de la Guardia Civil han abierto una investigación tras el fallecimiento de una menor de tres años en Torrevieja (Alicante), con indicios que señalan a su padre, de unos 40 años, como presunto responsable.

Al mismo tiempo, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género estudia el suceso para esclarecer si podría tratarse de un caso de violencia vicaria.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Europa Press la localización de dos cuerpos: el de la menor de tres años y el de su progenitor, en casa de este. Los hechos se han producido durante esta noche, detallan las mismas fuentes.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha publicado en su perfil de 'X': "Conmocionada ante el asesinato de una menor en Alicante. Terrorismo insoportable. Todo mi cariño para su familia y amigos".

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la violencia de género ha señalado en su perfil de 'X': "Estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia vicaria de una menor en la provincia de Alicante".

La madre dio el aviso

La Guardia Civil de Alicante ha confirmado el hallazgo de dos cuerpos sin vida hacia las 01:00 horas de hoy 21 de marzo, en un domicilio del casco urbano de Torrevieja.

Según explican las autoridades, fue la madre de la menor y ex pareja del presunto autor, una mujer de 36 años, quién avisó anoche de que no lograba contactar con él desde hacía unas horas y que temía que el padre pudiera haber hecho daño a su hija, que se encontraba con él.

Inmediatamente se iniciaron las comprobaciones, localizando los cuerpos sin vida en el domicilio del presunto autor.

La Guardia Civil confirma que no existían denuncias previas de malos tratos entre ellos.

La investigación para determinar lo sucedido la está desarrollando el Equipo Mujer Menor de la UOPJ de la Guardia Civil de Alicante, y los primeros indicios apuntan a que se trata de un caso de asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor.

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