Mutxamel acoge este fin de semana el 'Street Food Market' en el Parque Canyar de les Portelles

El Street Food Market, uno de los eventos gastronómicos itinerantes más destacados de la provincia, iniciará su próxima edición de 2026 en el Parque Canyar de les Portelles de Mutxamel.

Del 20 al 22 de marzo, el parque albergará los mejores foodtrucks en un entorno ideal para disfrutar al aire libre, en un fin de semana dedicado a la gastronomía internacional, el diseño, la música en directo y el ocio familiar.

En la zona gastronómica, el público podrá descubrir auténtica cocina callejera con sabores de todo el mundo, con chefs y cocineros especializados en street food que reinterpretan platos internacionales en formato callejero.

Las caravanas gastronómicas ofrecerán propuestas para todos los gustos, como tacos y especialidades mexicanas, platos de inspiración thai, recetas tradicionales de Colombia, carnes y sabores de Argentina o elaboraciones de cocina japonesa, entre muchas otras opciones.

Además de la oferta gastronómica, habrá un espacio Market con stands de diseñadores, ilustradores y artesanos de la provincia.

La edición, que inicialmente estaba prevista en la Plaza Séneca, mantiene prácticamente toda su programación.

La inauguración tendrá lugar el viernes con el concierto de Pablo Carbonell. El sábado el escenario acogerá las actuaciones de Keeng, tributo a Queen, y Control Stone, tributo a The Rolling Stones, además de los directos de Chiki Lora y Xeco Rojo. El domingo la programación continuará con actividades familiares, cuentacuentos y música para todos los públicos.

Organizado por Alacant Street Food Market, es un evento gratuito pensado para disfrutar en familia, con amigos o simplemente pasar un buen rato al aire libre, en un entorno vibrante y creativo.