Un preso de Alicante estafa a su compañero de celda cerca de 9.000 euros haciéndole creer que iba a pagar su fianza

Un preso del Centro Penitenciario de Alicante Cumplimiento, más conocido como la cárcel de Fontcalent, ha estafado a su compañero de celda 8.750 euros haciéndole creer que iba a pagar su fianza para dejarle en libertad.

El engaño ha provocado su detención por parte de la Policía Nacional y el de su novia y su madre por su participación en los delitos de estafa y apropiación indebida.

El interno hizo creer a su compañero de celda que iba a ayudarle en la causa penal que se llevaba contra él y le dijo que disponía de contactos que le ayudarían a salir de prisión.

El contacto al que se refería era el de una abogada que supuestamente había negociado con la fiscalía que llevaba su caso y se había acordado su salida de prisión previo pago de 8.000 euros en concepto de fianza y además debía abonar otros 1.500 euros a la letrada por sus servicios.

Para ganarse su confianza y como medida de presión, este varón le dijo que ya se había adelantado el pago de la fianza, aportándole un justificante de ingreso del supuesto dinero, el cual tenía que serle devuelto.

Una vez ganada su confianza, el detenido le facilitó a la víctima un número de cuenta diciéndole que era la cuenta bancaria de la abogada donde debía realizar el ingreso del dinero, haciéndole creer que había sido la abogada la que había adelantado el dinero y por ello debía ser devuelto con urgencia, llegando a realizar varias transferencias, siendo el total abonado 8.750 euros.

El dinero fue transferido a través de una empresa de envío de dinero, siendo los receptores del mismo los tres detenidos.

Una vez enviado el dinero en diferentes pagos, la retirada fue realizada por parte del denunciado, su novia y su madre.

Al descubrir el engaño, la víctima le reclamó en varias ocasiones la devolución del dinero y a pesar de los reiterados requerimientos, dicha cantidad no le llegó a ser devuelta.

Tras la denuncia, los agentes iniciaron una investigación y determinaron que el denunciado ideó un relato falso sobre la existencia de una fianza judicial que la víctima debía abonar para salir de prisión y sobre este supuesto hecho, se llevó a cabo la estafa, aprovechándose además de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima.

Tras descubrirse el engaño, el denunciado trató de dilatar la situación utilizando justificantes de transferencias falsas con la intención de aparentar una devolución que nunca llegó a producirse.

La operación culminó con la localización y detención de los tres identificados, de 29, 30 y 64 años, por su implicación en los hechos.

Tras las detenciones, se realizó un registro en el domicilio del varón y su pareja, donde fueron intervenidos diversos enseres y documentación a nombre de la víctima, efectos que anteriormente habían sido requeridos en varias ocasiones por la víctima y que el varón detenido nunca llegó a devolvérselos.

De los tres detenidos, el varón ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.