Detienen a dos hombres en Alicante por estafar más de 200.000 euros a una mujer en Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a tres varones de entre 25 y 30 años de edad como presuntos responsables de un delito de estafa.

Los detenidos se hacían pasar por gestores inmobiliarios, utilizaban viviendas vacacionales que previamente alquilaban, para ofertarlas posteriormente en plataformas online y redes sociales, como viviendas de alquiler que ellos mismos gestionaban.

Llegaron a cobrar a los interesados entre 3.000 y 6.000 euros por diversos conceptos de arrendamiento.

Los hechos fueron investigados por la Policía Nacional a raíz de tres denuncias coincidentes en las que los denunciantes manifestaban haber alquilado viviendas de las que, después de haber tomado posesión, habían sido desalojados, ya que sus legítimos propietarios les habían informado de que en realidad eran apartamentos vacacionales y que habían sido víctimas de una estafa, tal como ha informado Jefatura a través de un comunicado.

Las víctimas se habían interesado a través de plataformas online de alquiler de viviendas y redes sociales por viviendas de alquiler en la ciudad de Alicante, contactando con quienes decían gestionar el arrendamiento de las mismas.

Los supuestos gestores inmobiliarios solicitaban a los interesados, generalmente residentes en otro país, pagos por adelantado en concepto de reserva, alquiler de seis meses, fianzas y otros conceptos, recibiendo los pagos bien por transferencia, bien en efectivo, que rondaban entre los 3.000 y 6.000 euros.

Los arrendadores realizaban desde sus países un primer pago y, posteriormente, se desplazaban desde su país a Alicante, siendo recibidos por uno de los estafadores que les acompañaban a entidades bancarias para que realizasen el resto del pago.

Una vez recibido el dinero pactado por el arrendamiento, les llevaban hasta la vivienda, formalizando un falso contrato y entregándoles las llaves de la misma.

Días posteriores, cuando ya habían tomado posesión de la vivienda, eran sorprendidos por los legítimos propietarios de las mismas, quienes se personaban en el lugar para inspeccionarla tras haber concluido el plazo de un alquiler previo, concretamente el realizado por los estafadores para conseguir las llaves del inmueble.

En ese momento, descubrían que habían sido víctimas de una estafa por el método del "falso alquiler de inmueble", tras ser informados por los propietarios de que tales viviendas, en realidad, se trataban de apartamentos vacacionales, así como que los supuestos gestores inmobiliarios que se las habían alquilado fraudulentamente se correspondían con las mismas personas a quienes les habían alquilado previamente el inmueble para estancia vacacional.

Las víctimas, tras descubrir que todo había sido un engaño, trataban de ponerse en contacto con sus arrendadores. Sin embargo, estos les habían bloqueado y habían retirado los anuncios fraudulentos de las páginas donde habían sido expuestos los inmuebles.

En cuanto al quebranto económico ocasionado a las víctimas, entre las tres denuncias investigadas, se calcula que ascendía a 11.800 euros en total.

De la investigación se encargaron los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial de Alicante quienes, tras recabar todos los datos relativos a los alquileres de las viviendas, consiguieron identificar plenamente a las tres personas implicadas, a quienes localizaron y detuvieron como presuntos responsables de los hechos investigados.