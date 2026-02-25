Un agente de Alicante denuncia que la Policía Nacional le debe 6.500€ de un atropello en 2014: "Dicen que no hay dinero"

Las patrullas peatonales de la Policía Nacional, en la imagen en el Postiguet, se han reforzado por las fiestas. Policía Nacional

La falta de dinero en la Dirección General de la Policía (DGP) está dejando a cientos de agentes sin cobrar dietas, pluses y, lo más grave, indemnizaciones por lesiones durante años. Es el caso de un agente de Alicante que lleva 12 años esperando 6.500 euros por un atropello en el año 2014.

El agente fue arrollado por un ciclomotor en la ciudad de Alicante durante una detención y esto le causó múltiples contusiones y una fractura en la mano.

El sujeto fue condenado en el año 2019, pero al declararse insolvente, la indemnización fue derivada a la DGP, señalan desde el sindicato Jupol a este diario, que indican que también se ganó un contencioso por el pago de las lesiones en 2024.

Más de una década después, el agente no ha recibido ni un euro por el accidente sufrido durante un acto de servicio y no hay visos de que la Policía vaya a pagarle próximamente porque, como denuncian desde el sindicato, "se excusan en que no hay dinero porque no hay presupuestos".

El secretario provincial de Jupol, David García, califica este caso como "grave", pero asegura que hay "cientos similares solo en la provincia de Alicante".

"Muchas veces los autores son insolventes y tiene que pagar la DGP, pero no están pagando nada", lamenta.

"La División de Personal y Asuntos Jurídicos mandó un oficio a la División Económica y Técnica diciendo que el juez dice que hay que pagar al agente y contestaron que es necesario esperar a que la Intervención Delegada de Hacienda del Ministerio del Interior cree el presupuesto de retención de crédito, momento en que se continuará la tramitación", explica.

García denuncia que la falta de presupuestos generales hace que no solo no se paguen las indemnizaciones por lesiones, sino también dietas, pluses e incluso material básico para los agentes.

Sin papel ni bolis

"Las deficiencias que hay son innumerables. La mitad de las sillas están destrozadas, con agujeros; los coches, igual. En los cuartos no hay ni papel higiénico, los folios están contados y ni siquiera hay bolígrafos. Es tercermundista", afirma el secretario provincial de Jupol.

Otra de las exigencias enquistadas del sindicato es que, a día de hoy, todavía "hay cientos de policías sin chalecos antibalas y muchos están caducados".

Este hecho es aún más crítico debido al aumento continuado de la criminalidad en la provincia, donde los delitos subieron un 6,3 % en 2025, según el Ministerio de Interior.

"En España, en general, la subida es de un 0,8 %. Aquí estamos seis veces por encima de la media nacional. Las agresiones sexuales con penetración han subido un 23 %, y los homicidios y asesinatos en grado de tentativa, un 20 %. La violencia es cada vez mayor en las calles y seguimos sin chalecos antibalas", advierte García.

La falta de dinero hace que los policías tengan que comprar material por sí mismos. Desde Jupol apuntan a que cada vez más agentes adquieren linternas, torniquetes y kits de primeros auxilios por su cuenta para mejorar su servicio.

"Cuando un agente salva la vida a una persona que se está desangrando, la DGP es la primera en darse golpes de pecho y nosotros somos los primeros en pedirle una medalla, pero lo hacen con el material comprado por ellos", sostiene García.

Por otra parte, indican que muchas veces estos actos que acaban salvando la vida a heridos son gracias a los cursos que toman los agentes por su cuenta.

"La formación que da la DGP es insuficiente. Los compañeros tienen que buscar clases de artes marciales y de primeros auxilios para estar preparados", sentencia.