Condenado por arrojar una sustancia corrosiva al perro de un vecino porque ladraba en Villajoyosa

La Justicia pone freno a un episodio de maltrato animal en una urbanización de la Vila Joiosa. Un hombre ha sido condenado a una pena de multa y a no tener actividades con animales durante 16 meses por arrojar una sustancia corrosiva al perro de un chalet porque le molestaban los ladridos cuando pasaba por las inmediaciones.

Según la sentencia, la víctima, defendida por el despacho especializado en derecho animal Aboganimal, será indemnizado con 2.500 euros por gastos veterinarios y morales a causa de lo sucedido entre el 16 y 30 de noviembre de 2023.

El condenado, W.B.W., utilizaba una jeringuilla o instrumento parecido para lanzar a 'Han' el líquido a través de la verja de la vivienda unifamiliar de la urbanización Altabista y le provocó quemaduras químicas y lesión ocular que requirieron de atención veterinaria.

Al parecer, las cámaras municipales fueron clave para identificar al autor de los hechos, según el juzgado de Villajoyosa que ha visto el caso.

El dueño de 'Han' detectó durante esas dos semanas ladridos intensos del perro que denotaban dolor, así como que alguien le había mojado con un líquido amarillento que le causaba las quemaduras, el cual también dejaba daños en las baldosas y mobiliario de jardín.

Para la víctima, la causa de la agresión fue que "al condenado le molestaban los ladridos de Han a su paso" y "en lugar de optar por cambiar de acera, de calle o de actitud", el condenado decidió hacer daño al animal.

El fallo impone a este individuo una multa de cuatro meses, inhabilitación especial para la tenencia y actividades relacionadas con animales durante un año y cuatro meses, y el pago de 2.500 euros en concepto de responsabilidad civil por los gastos veterinarios y los daños morales, además de los intereses legales y las costas procesales.

"Ver a Han con quemaduras y ese líquido en el pelo fue aterrador y cuando vi las imágenes no podía creer que alguien pudiera hacer algo así por pura crueldad", ha señalado a la Agencia EFE el dueño del perro.

Qué dice la ley

En España, el maltrato animal está tipificado como delito en el Código Penal tras la reforma de 2023, en los artículos 340 bis y 340 ter.

La norma castiga con penas de prisión de entre tres y 18 meses, -o multa de seis a doce meses-, a quien cause lesiones a un animal doméstico o bajo control humano que requieran tratamiento veterinario, además de inhabilitación de uno a tres años para la tenencia y actividades relacionadas con animales.

Si el maltrato provoca la muerte del animal, la pena se eleva a entre 12 y 24 meses de prisión y la inhabilitación puede alcanzar los cuatro añoss.

En los supuestos más graves, como cuando existe ensañamiento o concurren circunstancias agravantes, las penas pueden incrementarse y llegar hasta los 36 meses de cárcel según la nueva regulación.

Más allá de la vía penal, la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece un régimen de infracciones administrativas que pueden conllevar multas de hasta 200.000 euros en los casos muy graves.

Además, las condenas pueden implicar la prohibición de tener animales durante años o la inhabilitación para trabajar en actividades vinculadas a ellos, reforzando así la protección legal frente a conductas de maltrato o abandono.