Francisco Sorolla, exmediador de la ONU: "España debería ser más diplomática con Estados Unidos, no puede ir por libre"

Sorolla durante una entrevista con EL ESPAÑOL de Alicante. Iván Villarejo

La actualidad internacional está haciendo saltar por los aires todas las costuras geopolíticas establecidas en las últimas décadas. Expertos como el exmediador de la ONU afincado en Alicante Francisco Sorolla advierten de la preocupante inestabilidad internacional.

Venezuela, Rusia, Ucrania, Groenlandia, Irán... El puzle global parece descomponerse a mayor velocidad de la que los analistas y expertos internacionales pueden calcular.

Sorolla, ahora coordinador general de Avalcae (Asociación Valenciana Contra el Acoso Escolar), ha estado en conflictos en Namibia, Líbano, San Salvador, Nicaragua o Sudáfrica y teme la deriva que está tomando el guion internacional.

"Como decimos en España, pintan bastos", dice medio en broma, medio en serio, el mediador.

"Putin va a la suya, Trump se está radicalizando y los chinos parecen que de los tres son los más honrados", apunta.

"Empezó como buen político para Estados Unidos porque tiene la idea de levantar el país, pero se está torciendo como le pasó a Hitler", opina.

Acerca de sus ambiciones sobre Groenlandia, Sorolla cree que "se llegará a una entente cordiale a medias porque, de lo contrario, podría estallar una guerra mundial".

El mediador explica que Trump rompe todas las leyes fundamentales de la mediación y lo considera "un acosador internacional que hace uso de técnicas mafiosas como el chantaje".

Respecto al tan polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los compara con "los kapos que controlaban los campos de concentración porque el ICE está formado por latinos que se enfrentan a su propio pueblo".

EE. UU. y España

Las últimas disputas del presidente Pedro Sánchez con Elon Musk por su intención de restringir el uso de redes sociales a menores de 16 años y sus críticas a las políticas de Donald Trump han posicionado a España como uno de los países más duros con Estados Unidos.

El mediador manifiesta que "España no lo está haciendo bien" en la esfera internacional.

"Con Rusia no nos hablamos porque apoyamos Ucrania, con Estados Unidos estamos a uñas y a China le estamos imponiendo aranceles desde la Unión Europea que no les van a gustar", enumera el ahora voluntario contra el acoso.

Desde su punto de vista, España "no puede ir por libre y debería ser más diplomática con Estados Unidos, que hay que recordar que es la que siempre pone el dinero", concluye.