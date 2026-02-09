Luis Villanueva, experto en marketing digital: "El SEO que solo busca tráfico, a día de hoy, está quemando dinero"

El CEO de Grupo Webpositer, Luis Villanueva, detalló de forma clara las claves que marcarán el futuro del SEO, con un enfoque en la autoridad y la confianza.

Durante años, el SEO ha sido sinónimo de aparecer en Google, escalar posiciones y atraer el máximo número de clics posible, pero ese modelo está cambiando a gran velocidad.

La irrupción de la inteligencia artificial en los buscadores y en los hábitos de los usuarios está redefiniendo por completo las reglas del juego. Y quien no lo entienda, corre el riesgo de quedarse atrás.

Así de claro lo expresa Luis Villanueva, uno de los grandes referentes del marketing digital en España y cofundador de la agencia Webpositer, recientemente nominada en el ranking de Marketing4ecommerce como "Mejor Agencia SEO de España".

Su agencia trabaja con marcas de primer nivel como Druni, Topuria, Meliá Hotels International o Grupo Planeta, lo que le permite tener una visión muy real de hacia dónde se mueve el mercado.

Y, precisamente desde esa experiencia, su diagnóstico es contundente: "El profesional que solo busca tráfico a día de hoy… es un SEO que está quemando dinero, punto y final".

El fin del SEO de toda la vida

Para Villanueva, el SEO tradicional está llegando a su fin. El modelo basado únicamente en perseguir clics ya no responde a la forma en la que hoy se informan los usuarios. "El SEO clásico que trata de perseguir clics ha muerto", afirma sin rodeos.

El motivo es evidente: los hábitos de búsqueda han cambiado. Los usuarios ya no recurren solo a Google, sino que cada vez utilizan más herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para informarse, comparar productos o tomar decisiones.

De hecho, según explica el propio Villanueva, "ChatGPT ha entrado en el top cinco de webs más visitadas del mundo", y el uso de plataformas de IA para buscar información ha crecido un 118% respecto a 2024.

A esto se suma el impacto de las nuevas experiencias de búsqueda impulsadas por la IA. "Las AI Overviews (Resumen con IA) reducen los clics en un 32%, y en consultas informativas este dato asciende al 35%".

Pero lo más sorprendente es cómo interactúan los usuarios con estas herramientas: "¿Cuántos clics se hacen dentro de esas overviews? Un 1%. De cada 100 personas, uno hace clic".

En este nuevo escenario, la visibilidad ya no depende únicamente de los rankings tradicionales, sino de la autoridad y relevancia que un contenido logre demostrar ante las inteligencias artificiales. "Ya no se trata de aparecer en los rankings, sino de que otros te mencionen", explica Villanueva.

Es aquí donde cobra relevancia el GEO (Generative Engine Optimization), la evolución del SEO que busca optimizar los contenidos para posicionarlos como fuentes de referencia en las inteligencias artificiales generativas.

Alex Novoa, analista SEO y consultor de marketing, lo resume así en el pódcast de Luis Villanueva: "Un 70% de la base del GEO es el SEO, pero hay un 30% muy importante que mejora la optimización de toda nuestra estrategia".

Novoa añade una distinción clave: "Cuando estás en cualquier tipo de buscador es SEO, y cuando estás en un ecosistema de agentes, es GEO. Para mí, esa es la diferencia".

Por su parte, Villanueva aclara: "A lo que llamamos GEO es a cualquier ecosistema de inteligencia artificial que no ranquea resultados… sino que forma una respuesta donde tú puedes salir mencionado".

El SEO en 2026

Mirando ya hacia 2026, el mensaje es claro: el futuro del SEO pasa por construir marca, autoridad y credibilidad. "En 2026, el SEO ya tiene que ver con la autoridad y la confianza. La autoridad y la confianza son la clave", afirma Villanueva.

En este contexto, generar contenido con inteligencia artificial ya no es suficiente. "Generar contenido hoy con inteligencia artificial es un commodity, y eso no te da ninguna ventaja competitiva", advierte.

Según explica el experto, la clave está en aportar valor real: datos propios, estudios, herramientas y formatos interactivos. "Estas inteligencias artificiales aman los datos únicos. Haz estudios y proporciona datos únicos que hagan que te tengan que referenciar sí o sí", recomienda.

"Si tu contenido es texto plano, la IA se queda con el clic. Intenta aportar algo interactivo que obligue al usuario a entrar", añade.

En definitiva, el SEO ya no va solo de tráfico. Va de construir una marca sólida, ser una fuente fiable para las inteligencias artificiales y convertirse en una referencia dentro de tu sector.

Porque, como concluye Villanueva, "olvida la visibilidad y céntrate en la autoridad y la confianza. Eso es lo que va a hacer que te vean en ChatGPT y luego se vayan a Google".