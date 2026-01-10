Detenidos tres hombres en Castell de Guadalest por estafar a turistas con falsas asociaciones benéficas

La Guardia Civil y la Policía Local en una imagen de archivo.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Callosa d’en Sarrià (Alicante), ha detenido a tres hombres acusados de estafar a turistas en el casco antiguo de Castell de Guadalest (Alicante), en el marco de varias actuaciones desarrolladas recientemente.

La investigación, bautizada como operación “Ludwiz”, comenzó tras recibir avisos sobre la presencia de individuos que pedían donativos en zonas turísticas mostrando documentación falsa de supuestas asociaciones benéficas, principalmente dedicadas a ayudar a niños y personas con discapacidad.

El método empleado, conocido como “método de la caridad”, consistía en utilizar formularios y documentos que simulaban ser oficiales para convencer a los visitantes de realizar aportaciones económicas, aprovechándose de su confianza y buena voluntad.

Durante las primeras pesquisas, los agentes de Callosa d’en Sarrià, dentro del programa Turismo Seguro, realizaron entrevistas a testigos y establecieron vigilancias discretas. Estas actuaciones permitieron confirmar que los sospechosos trabajaban de manera coordinada, asignándose tareas específicas dentro del grupo.

Gracias a la colaboración de vecinos y comerciantes, se detectó nuevamente la presencia de los sospechosos en el casco antiguo de Guadalest. Ante ello, se organizó un dispositivo conjunto entre Guardia Civil y Policía Local que finalizó con la interceptación del vehículo en el que se desplazaban los implicados.

En el registro se incautaron documentos falsificados de una supuesta ONG, listados de firmas y dinero en efectivo, aparentemente obtenido mediante las estafas.

Los detenidos, tres hombres de entre 40 y 45 años, enfrentan acusaciones por pertenencia a grupo criminal, estafa y falsificación de documento privado. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción de Villajoyosa, se decretó su libertad con medidas cautelares.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer si los arrestados podrían estar involucrados en hechos similares ocurridos en otras zonas turísticas del país.