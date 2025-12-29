Desmantelado un punto de venta de droga ubicado en una vivienda del centro de Alicante: hay dos detenidos

La Policía Nacional ha desarticulado un punto activo de venta de droga en pleno centro de Alicante con la detención de dos hombres de 30 y 32 años. La operación ha permitido retirar del mercado una importante cantidad de cocaína, hachís y marihuana, según un comunicado de la Policía Nacional.

La actuación policial ha puesto fin a una actividad ilícita que estaba generando un notable malestar entre los vecinos de la zona.

La investigación se ha iniciado tras varias informaciones ciudadanas que alertaban de un posible tráfico de drogas desde un domicilio del centro de la ciudad.

Tras analizar los datos recibidos, los agentes han identificado a uno de los sospechosos y han establecido vigilancias discretas en torno a la vivienda investigada, confirmando así la existencia de un punto de venta estable.

El dispositivo policial se ha saldado con la primera detención cuando el principal investigado se encontraba en la vía pública. En ese momento, los agentes le han intervenido 20 gramos de cocaína que, según ha reconocido, acababa de adquirir de otro varón.

A partir de esa información, la Policía Nacional ha localizado al presunto suministrador, que ha sido detenido cuando realizaba una transacción de droga.

Posteriormente, el registro en su domicilio ha permitido incautar más de 250 gramos de cocaína, alrededor de 2,5 kilos de hachís y 12 gramos de marihuana.

Tras finalizar las diligencias, uno de los detenidos ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional reitera en un comunicado de prensa su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas.

Recuerda a los ciudadanos que la colaboración es crucial para la detección y erradicación de estos puntos de venta en las ciudades.

Se insta a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través del teléfono 091, de la página web www.policia.es, o mediante el correo electrónico antidroga@policia.es.

3.520 cajetillas de tabaco

En paralelo a esta actuación, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 56 años por un presunto delito de contrabando cuando intentaba introducir en España un importante alijo de tabaco ilegal a través del Puerto de Alicante.

El arresto se ha producido durante una inspección rutinaria a una furgoneta de grandes dimensiones que había llegado a bordo de un barco procedente de Argelia, donde los agentes han detectado irregularidades tras observar la actitud sospechosa del conductor.

La intervención ha permitido localizar un doble fondo que ocupaba prácticamente toda la superficie del vehículo, desde la cabina hasta la zona de carga, en cuyo interior se ocultaban 3.520 cajetillas de tabaco, valoradas en más de 20.000 euros.

El hallazgo ha sido posible gracias a la actuación del Servicio Cinológico, con la participación de un perro especializado en la detección de tabaco ilegal, y el detenido ha quedado en libertad con cargos tras ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante.