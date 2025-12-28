El espectáculo único de música clásica y 1.000 drones que llega a Alicante: triunfa en Estados Unidos

La Alicante vivirá en 2026 una noche única con un espectáculo innovador que combina música clásica y 1.000 drones y que recorre las principales ciudades del mundo.

DroneArt Show se vende como un espectáculo revolucionario que ha cautivado a miles de espectadores en Estados Unidos y en algunos de los lugares más emblemáticos del globo.

El próximo mes de marzo aterrizará en el Estadi Municipal d'Atletisme los días 13 y 14 de marzo de 2026.

Se trata de una propuesta artística que presenta un concierto al aire libre que combina la música clásica en directo, la iluminación ambiental e inteligencia artificial que coordina el movimiento de centenares de drones.

Los drones en DroneArt Show actúan como extensiones visuales de la partitura durante aproximadamente 65 minutos.

"Mientras cientos de drones bailan sobre ti en perfecta sincronía, te transportarás a un mundo donde el arte y la innovación se unen bajo las estrellas", explican los organizadores.

El objetivo es crear un lienzo tridimensional donde la música clásica cobra vida literal en forma de luz y movimiento sobre el suelo alicantino.​

Los drones se dividen en dos grupos operativos principales y mientras una flota ejecuta las coreografías en el aire, la segunda flota aterriza de forma automatizada en estaciones de carga especializadas para llegar a superar la hora de show.

El espectáculo está diseñado como un verdadero concierto dividido en dos actos. En el primero, el público podrá escuchar 'Las cuatro estaciones' de Antonio Vivaldi, con sus cuatro movimientos: Primavera, Verano, Otoño e Invierno.

Cada una de estas piezas se acompañará de proyecciones en el cielo que representan elementos naturales como hojas, copos de nieve o flores que cobrarán vida gracias a los drones.

El acto se completa con 'La beige canse' de Claude Debussy, una pieza que evoca la delicadeza de la nieve en movimiento.

El segundo acto incluye obras breves pero de gran impacto visual. Entre ellas se encuentran 'El ballet de los polluelos sin nacer' de Modest Mussorgsky, 'El cuco y el cisne' de Camille Saint-Saëns, y como cierre, el majestuoso 'Finale del Lago de los cisnes' de Piotr Ilich Chaikovski.

Cada pieza se acompaña de una coreografía de drones que busca potenciar la emoción de la música con figuras en el cielo.

Los precios de las entradas para este show rondan entre los 30 y los 40 euros.