Aemet eleva a rojo el aviso por lluvias en el litoral de Valencia y la Generalitat emite un Es_Alert

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a rojo el aviso por lluvia en el litoral sur de la provincia de Valencia y la Generalitat Valenciana ha emitido un mensaje Es_Alert a la población de esa zona. El pronóstico meteorológico prevé lluvias que dejarán más de 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas.



Sigue el aviso naranja en el resto de la provincia por acumulaciones de 150 a 180 litros en 12 horas. En el mensaje emitido a la población, la Generalitat avisa de que el episodio de lluvia se encuentra en curso hasta las 20 horas, según la previsión de la Aemet.



Se recomienda evitar desplazamientos, cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico; asimismo, se insta a no realizar actividades en cauces y sus proximidades y buscar zonas altas o pisos superiores en caso de estar en áreas inundables.

En sus perfiles de redes sociales Aemet Comunitat Valenciana ha informado de que se han disipado las tormentas de Alicante. Siguen persistentes en Valencia, sobre todo en la Ribera Alta. Se están registrando rayos en la última hora desde la zona sur, entre la Safor y la Vall d'Albaida, la Ribera Alta y hasta Manises y Paterna. Truena también en la capital.

Previamente, ha habido precipitaciones con tormenta que han tenido intensidad torrencial en zonas de la Región de Murcia próximas a la provincia de Alicante, por lo que puede afectar a ramblas y barrancos de la Vega Baja. En los Desamparados (Orihuela) la intensidad ha sido fuerte, 29,2 l/m2 acumulado.

El Ministerio en alerta

La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, se ha puesto "a disposición" de la Comunitat Valenciana, Andalucía y la región de Murcia ante la activación de varios avisos rojos por fuertes lluvias en estas regiones en las últimas horas.

En estas últimas horas se han registrado tormentas fuertes y acompañadas de granizo en puntos de la Vega Baja, Crevillente y en el Medio Vinalopó, con acumulados que localmente han pasado de los 50 l/m².



Así estaba la situación hace un rato en Algueña.



📹 Susi Bautista. pic.twitter.com/ezfcTRokhI — Climatología UA (@climatologia_ua) December 28, 2025

Así lo han expresado fuentes del Ministerio, que han confirmado que la ministra se ha puesto en contacto con los presidentes de cada comunidad en las últimas 24 horas para trasladarles que tanto ella como su equipo están "siguiendo con atención" la evolución de la situación.

El temporal de lluvia que afecta a la Comunitat Valenciana está dejando las precipitaciones "más intensas" en las comarcas valencianas de la Safor y la Ribera y han provocado desbordamientos de algunos barrancos, además de obligar a emitir una alerta en el cauce del Segura y estar muy pendientes de la evolución del río Vaca, como ha expuesto el conceller de Emergencias e Interior de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama.

En Andalucía, la Aemet ha desactivado este domingo los avisos en toda la provincia de Málaga tras haberse decretado el aviso rojo a las 21,16 horas de este sábado en la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce, aunque sigue activa la alerta naranja en Almería.

Por su parte, en la Región de Murcia la alerta por lluvias pasa a ser amarilla hasta las 21.00 horas, según ha informado la Aemet en la tarde de este domingo.