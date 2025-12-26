El Consell aprueba la Oferta de Empleo Público 2025: incluye cerca de 5.800 plazas para trabajar en Sanidad

El Consell da luz verde a la Oferta de Empleo Público de 2025 en el ámbito sanitario con un total de 5.797 plazas para instituciones dependientes de la Conselleria de Sanidad.

Son puestos ya presupuestados en las cuentas de la Generalitat para este ejercicio, de modo que la convocatoria no supone un incremento del gasto público.

La mayor parte de la oferta corresponde a personal estatutario, con 5.609 plazas, de las que 2.439 se reservan a promoción interna. A ellas se suman 188 plazas de carácter funcionarial, 75 de ellas destinadas también a facilitar la carrera profesional del personal que ya forma parte de la Administración.

La OPE incorpora además medidas de inclusión. En el caso del personal estatutario, el 7% de las plazas se reserva a personas con una discapacidad igual o superior al 33%. En las plazas funcionariales, el cupo para este colectivo no será inferior al 10% de las vacantes, reforzando el acceso al empleo público en condiciones de igualdad

En cuanto a las categorías profesionales de personal estatutario, las que presentan un mayor número de plazas son Enfermería, con 1.462; Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería, con 831; Celador, con 523, y Auxiliar Administrativo con 413. Asimismo, se incluyen 154 puestos de Técnico en imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, 121 de Técnico Especialista de Laboratorio y 100 de Pediatra de Equipo de Atención Primaria, entre otras.

Además, la nueva oferta de empleo contempla 600 plazas de Medicina Familiar de Equipos de Atención Primaria y con el objetivo se reforzar el ámbito de la Salud Mental se han incluido 87 puestos de Psicología Clínica y 51 de Psiquiatría.

Así, entre las diversas especialidades cabe destacar la oferta de 15 plazas de Anestesia y Reanimación, 11 de Radiodiagnóstico, 11 de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 10 de Medicina de Trabajo y 10 de Medicina Interna, entre otras categorías de facultativos especialistas.

Finalmente, del total de puestos funcionariales, la oferta contempla 40 plazas de Enfermeros de Gestión Sanitaria y Salud Pública, 20 puestos de Superior de Administración General Sanitaria, 15 de Médicos de Administración Sanitaria y Salud Pública, 15 de Farmacéuticos de Administración Sanitaria y Salud Pública, 10 Veterinarios de Salud Pública y 20 de Administrativo de Gestión Sanitaria, entre otros.