Atacan con pintura la sede del PP en Finestrat, municipio del presidente de la Generalitat: "Fácil limpiar caras"

La sede del Partido Popular en Finestrat ha amanecido este miércoles con restos de pintura roja en su fachada y varias pintadas, tras un ataque vandálico ocurrido durante la pasada noche.

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha denunciado los hechos en un comunicado en el que detalla que los mensajes, realizados en negro y rojo, incluyen la frase en valenciano 'Fàcil llavar cares Arran La Marina' (fácil limpiar caras).

Los hechos se han producido en el municipio del que fue alcalde el actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, antes de asumir la presidencia del Consell tras la dimisión de Carlos Mazón, un año después de la tragedia de la dana en Valencia.

El jefe del Consell ha reaccionado a través de sus redes sociales, donde ha condenado "este acto violento" y la "intimidación", subrayando que en democracia "no hay espacio para ninguna clase de violencia" y que "este vandalismo no tiene ninguna justificación".

Asimismo, Pérez Llorca ha expuesto que su gobierno "siempre estará al lado de la convivencia y el respeto".

En el mismo comunicado en el que el PPCV ha informado de este ataque a la sede de los 'populares' en Finestrat, el secretario general de esta formación, Carlos Gil, ha condenado ese hecho.

"Son actos vandálicos que responden al odio que el independentismo catalán tiene hacia todo lo valenciano y nuestra defensa hacia nuestras señas de identidad", ha afirmado Gil.

"Unos ataques intolerables en plena democracia que, por desgracia, hemos sufrido en varias de nuestras sedes durante el último año", ha añadido, a la vez que ha aseverado que desde el PPCV no se va a "contribuir ni a la polarización ni al odio, que es lo único que buscan estos radicales".

A la nostra democràcia no hi ha espai per a cap mena de violència. Este vandalisme no té cap justificació. Condemne este acte violent i la intimidació i mane el meu suport als companys de @PP_Finestrat.



Carlos Gil ha indicado "ante una situación como esta", los 'populares' "no solo" esperan "la condena de todas las formaciones políticas de la Comunitat", sino que esto lleve a "una profunda reflexión del camino que queremos seguir para acabar con la crispación de la sociedad", concluye el comunicado de los populares.