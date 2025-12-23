Dos años de cárcel por engañar a una septuagenaria para quedarse con el dinero de sus propiedades

La Audiencia de Alicante ha impuesto una pena de dos años y seis meses de prisión a un hombre por aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de una mujer de 72 años para quedarse con el dinero obtenido de la venta de dos inmuebles de su propiedad.

El tribunal considera acreditado que la víctima padecía una enfermedad psíquica y que fue engañada sobre el destino de los fondos.

Según la sentencia, el acusado, de 54 años, le hizo creer que el dinero serviría para sufragar los gastos de la residencia de mayores en la que se encontraba ingresada.

Sin embargo, acabó apropiándose de 50.000 euros, lo que ha llevado a la Audiencia a condenarlo por un delito continuado de estafa.

Los hechos se remontan a agosto de 2016. El procesado conocía a la mujer porque había acudido anteriormente a la agencia inmobiliaria en la que trabajaba su esposa y, con el tiempo, logró ganarse su confianza.

A partir de ahí, la convenció para vender dos propiedades con el argumento de garantizar su estancia en el geriátrico, al que él mismo acudía de forma periódica para visitarla, según indica la Agencia EFE.

La víctima llegó a otorgarle poderes para vender un ático en Alicante, valorado en 53.716 euros, y un local comercial en Alcoy, tasado en 108.852 euros.

Finalmente, los inmuebles se vendieron por 50.000 y 20.000 euros, respectivamente, muy por debajo de su valoración inicial.

Tras la operación del ático, el acusado consiguió que la mujer le endosara dos cheques de 30.000 y 20.000 euros, quedándose con 30.000 euros para su propio beneficio.

Además, logró que le transfiriera otros 20.000 euros a la cuenta de una empresa de la que era socio por la venta del local.

La resolución judicial subraya que el dinero nunca se destinó a pagar la residencia y destaca que el condenado conocía el “déficit cognitivo y volitivo” de la víctima.

El tribunal concluye que se aprovechó de esa circunstancia para presentarse como alguien que actuaba de manera altruista.

Junto a la pena de prisión, la Audiencia obliga al condenado a indemnizar a la mujer con los 50.000 euros de los que se apropió.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de diez días.