Irene reparte cerca de 10 millones de la Lotería de Navidad en Alcoy: "Se han ido a una residencia y a una peña del Athletic"

Irene, a la izquierda, y sus compañeras celebrando el quinto premio. Jorge Verdú

A las 13:30 horas, el último quinto premio de la Lotería de Navidad de 2025 ha repartido más de 10 millones de euros entre San Vicente del Raspeig y Alcoy, donde ha ido a parar la mayor parte del número 18.669.

En la localidad se han vendido 161 series de este número en la Administración nº 3 Santo Tomás, sumando un total de 9.660.000 euros, teniendo en cuenta el valor del décimo, de 6.000 euros, y de cada serie, de 60.000 euros.

Además, otras cinco series se han vendido en la Administración nº 1 Manuel de Falla, dejando 300.000 euros en el municipio.

La lotera Irene Vitoria ha sido la responsable de la lluvia de millones en Alcoy.

La gerente de la administración explica que "el premio se ha ido a la residencia de mayores Emilio Sala, de aquí al lado, y a la peña del Athletic de Bilbao de Alcoy".

Además, ha alcanzado a una veintena de abonados porque "era nuestro número de todas las semanas y está muy repartido entre nuestros clientes", comenta.

Vitoria, quien heredó la administración de sus padres hace tres años, y donde ya se repartió el Gordo en 2019, cuenta que ha vivido el momento con sorpresa cuando estaban a punto de bajar las rejas.

El número premiado junto a un paje negro típico de Alcoy. Jorge Verdú

"Ha entrado un cliente preguntando si éramos el número 3 de Santo Tomás y enseguida se ha montado todo el revuelo", recuerda.

Al haber salido la bola a última hora, siendo el más tardío de los principales premios, han tenido que ir corriendo a comprar algo de champán y han sido pocos los premiados que se han acercado hasta la administración.

"Estamos muy contentas, celebrándolo y esperando que esta tarde se vayan acercando todos los agraciados", apunta.

Vitoria regenta la administración junto a otras dos mujeres, que son hermanas, y, a pesar de ser la gran noticia del día en Alcoy, indica que no se han quedado ningún número, "solo hemos repartido".

Cuestionada sobre si tienen alguna tradición para llamar a la suerte, la lotera confiesa que no han hecho nada fuera de lo común e incluso se mostraban poco optimistas este año después de haber repartido el Gordo hace apenas seis años.

"Entre nosotras decíamos: ‘Santo Tomás, una y no más’", bromea, en referencia al nombre del puesto.

Además de en la provincia de Alicante, este último premio del Sorteo de la Lotería de Navidad ha caído también en Granada, Las Torres de Cotillas (Murcia) y Algemesí (Valencia).