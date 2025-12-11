Ya es oficial: la provincia de Alicante, cuarta en población de España, ya supera el umbral de los 2 millones de habitantes

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy que a fecha de 1 de enero de 2025 la población oficial en la provincia de Alicante ya es de 2.030.037 habitantes, superando el umbral de los dos millones y manteniéndose como la cuarta por debajo de Madrid, Barcelona y Valencia. Además, la ciudad de Alicante, capital de la provincia, ya tiene una población oficial registrada de 366.221 habitantes. Sigue en el Top 10, por encima de Bilbao y debajo de Las Palmas de Gran Canaria.​

El anexo del real decreto incluye un cuadro con las cifras provinciales. Sus cifras se declaran como oficiales tras la revisión del padrón municipal realizada por el Instituto Nacional de Estadística y validada por el Consejo de Empadronamiento.​

Con estos datos, Alicante se mantiene como una de las provincias más pobladas de España, situándose por encima del millón y medio de habitantes e integrándose en el grupo de territorios que superan los dos millones de residentes. La cifra provincial será la de referencia a efectos estadísticos y administrativos a partir de la entrada en vigor del real decreto.​

Los 366.221 habitantes de su capital, la ciudad de Alicante muestran que registra algo menos de una quinta parte del total provincial, lo que refleja el peso relevante de otros grandes municipios costeros e interiores en el conjunto de la provincia. El dato de la capital figura junto al del resto de capitales españolas, en el mismo anexo que recoge las cifras provinciales.​

En ambos casos se constata un aumento de población respecto a 2024. En el decreto anterior, referido al 1 de enero de 2024, la provincia de Alicante tenía una población oficial de 1.991.259 habitantes. Y en ese mismo real decreto, la capital, Alicante/Alacant, aparecía con 358.720 habitantes.

Así, la provincia de Alicante ha incrementado su población un 1,95% respecto a 2024, y la ciudad de Alicante lo ha hecho un 2,09% aproximadamente.

El aumento reciente de población en la provincia de Alicante y en la ciudad de Alicante se explica sobre todo por la llegada de población extranjera, a lo que se suma un saldo migratorio interior positivo y la atracción económica y residencial ligada al turismo y los servicios.

Las estadísticas estatales de censo y población continua muestran que las grandes áreas urbanas y las provincias de costa con fuerte sector turístico y de servicios ganan población por entradas desde otras provincias. Alicante se beneficia de este patrón: atrae tanto trabajadores como población jubilada o semi‑residente que se empadrona para acceder a servicios sanitarios y municipales.

Como ha venido publicando este diario, en la capital,los datos de incremento poblacional tras años de estancamiento se deben a la combinación de nuevos vecinos extranjeros y traslados desde otros municipios del área metropolitana. La presencia de residentes foráneos supera ya el 15% del padrón de la ciudad, cuando hace dos décadas apenas representaban la mitad, lo que refleja el impacto directo de la inmigración en el aumento de población.