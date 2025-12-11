Casi uno de cada tres niños nacidos en 2024 en la Comunitat Valenciana es de madre extranjera: el 29,9%

Casi uno de cada tres niños nacidos en la Comunitat Valenciana en 2024 es hijo de madre extranjera, un indicador que consolida el peso de la población migrante en el relevo generacional mientras el conjunto de nacimientos sigue en mínimos históricos. El descenso de la natalidad entre las españolas y el aumento de la población residente nacida fuera de España explican que las maternidades de origen extranjero sostengan buena parte de los partos registrados en los hospitales valencianos.​

Según los censos de población anuales de la Generalitat, el 18,2% de los residentes en la Comunitat Valenciana tiene nacionalidad extranjera y el 22,5% ha nacido fuera de España. Pero atendiendo a la nacionalidad de las madres de los niños recién nacidos, el 29,9 % de los nacimientos en 2024 correspondieron a madres extranjeras. Esta estructura demográfica hace que la presencia de madres extranjeras en los paritorios sea muy superior a su peso en el conjunto de la población, porque concentran una parte importante de las edades fértiles.​

La propia Generalitat destaca que todas las comarcas valencianas han visto crecer en los últimos años el número de residentes nacidos en el extranjero. Ese aumento se suma a la tendencia general de envejecimiento y baja fecundidad entre las españolas, lo que desplaza progresivamente el protagonismo de los nacimientos hacia las mujeres de otros países.

​Los datos del Movimiento Natural de la Población del Instituto Nacional de Estadística muestran que en 2024 se registraron algo más de 318.000 nacimientos en España, en un contexto de fecundidad muy por debajo del nivel de reemplazo. La Comunitat Valenciana se mantiene en la línea de años anteriores, con en torno a 35.000 nacimientos anuales, cifras que han ido retrocediendo desde antes de la pandemia.

Según el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana, en el caso de las mujeres españolas, las tasas específicas de fecundidad más altas se observan en los grupos de edad de 30 a 39 años, mientras que en las mujeres extranjeras corresponden a los grupos de 25 a 34 años. El patrón de fecundidad de las mujeres extranjeras sigue siendo más joven que el de las mujeres españolas.

Relevo migrante

​Este retroceso se combina con un saldo vegetativo negativo, es decir, mueren más personas de las que nacen, un fenómeno ya consolidado en la región. En este escenario, la aportación de la población extranjera resulta clave para amortiguar la pérdida demográfica y rejuvenecer parcialmente la pirámide de edades.​

Los informes de la Conselleria de Sanidad han venido subrayando desde hace más de una década que el porcentaje de nacimientos de madre extranjera es muy superior al peso de estas mujeres en el padrón. En publicaciones anteriores, la administración autonómica ya identificaba a nacionalidades como Rumanía, Marruecos, Ecuador o Reino Unido entre los principales orígenes de las madres que daban a luz en los hospitales valencianos.

​El peso creciente de la infancia con raíces migrantes también transforma la realidad de escuelas, centros de salud y servicios municipales. Ayuntamientos y Generalitat han ido adaptando recursos de mediación intercultural, refuerzos lingüísticos y programas de apoyo a la crianza en barrios donde la proporción de familias extranjeras es mayor.​

En paralelo, las cifras de extranjeros con tarjeta de residencia en vigor se han incrementado hasta superar las 495.000 personas en 2024, consolidando a la Comunitat Valenciana como uno de los principales destinos de población internacional en España. Todo ello dibuja una sociedad más diversa en la que casi uno de cada tres recién nacidos llega al mundo con una madre de nacionalidad no española y, muchas veces, con una doble pertenencia que combinará su origen familiar con una socialización plenamente valenciana.