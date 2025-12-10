Diez años de internamiento en psiquiátrico por intentar matar a puñaladas a otro hombre en Alicante

Un tribunal de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha dictado la absolución de un hombre acusado de intentar matar a otro en una calle de Ibi.

No obstante, según Efe, al quedar acreditado que actuó bajo los efectos de un brote psicótico, se le ha impuesto una medida de seguridad consistente en su internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario por un periodo máximo de diez años.

Los hechos enjuiciados se remontan al 12 de junio de 2023. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, aquel día el procesado se aproximó a la víctima y presuntamente le propinó varias puñaladas en el cuello, provocándole heridas que casi le costaron la vida.

El Ministerio Público entendió que el acusado actuó bajo una alteración mental completa, dado que padecía un trastorno psicótico y había abandonado su tratamiento médico meses antes.

Esa situación, según se concluyó, afectó por completo su percepción de la realidad, así como su capacidad de entender y controlar sus actos.

Ante la apreciación de dicha eximente, la Fiscalía pidió que se le aplicara una medida de seguridad consistente en el internamiento en un centro especializado para recibir atención médica.

La defensa mostró su conformidad con esa medida durante una comparecencia celebrada este miércoles, tras una breve vista previa desarrollada el pasado 4 de diciembre. De este modo, el tribunal dictó sentencia oralmente (‘in voce’), avalando el acuerdo alcanzado entre las partes.

