Toni Pérez critica los recortes del trasvase Tajo-Segura "que amenazan la supervivencia de la provincia de Alicante"

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha advertido este miércoles de que la modificación de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura prevista para diciembre, junto con el incremento de los caudales ecológicos, "constituye un ataque no solo al medio ambiente, sino también a la economía y a la sociedad alicantina".

Según ha indicado, esta medida "pone en riesgo la supervivencia de nuestra tierra", aunque ha destacado al mismo tiempo la "coincidencia plena y efectiva" con la Generalitat Valenciana en la defensa de esta infraestructura.

El dirigente provincial ha intervenido en la reunión celebrada en el MARQ junto al conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, con la participación de alcaldes y representantes de comunidades de regantes.

El encuentro ha servido para analizar las consecuencias que los recortes del trasvase podrían tener sobre la provincia de Alicante.

Durante la sesión, en la que se presentó un informe técnico elaborado por las comunidades de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía y remitido al Ministerio para la Transición Ecológica, Pérez lamentó que "las decisiones del Gobierno central, con el presidente Sánchez al frente, carecen de base científica".

Aun así, subrayó que "aunque parezca una batalla difícil, no podemos dejar de defender lo que es justo para nuestra tierra".

El presidente de la Diputación recalcó que "dos millones de alicantinos y alicantinas no pueden ser víctimas de la irracionalidad, el sectarismo o la falta de inversión", destacando el uso eficiente del agua por parte del sector agrícola y la importancia de este en la economía local.

"Nuestra agricultura no solo abastece a gran parte de España, sino que genera oportunidades para quienes vivimos aquí", añadió, recordando que Alicante es la quinta provincia del país en aportación al PIB y la cuarta en población.

Pérez remarcó también la cooperación existente entre la Diputación y la Generalitat Valenciana en defensa del Tajo-Segura. "Por fin existe un trabajo conjunto entre el gobierno autonómico, la provincia, los regantes, los agricultores, la industria y el consumo doméstico de agua", afirmó.

A su juicio, "la firme postura adoptada por la Generalitat desde la llegada del president Carlos Mazón permite que tres comunidades autónomas —la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía— se mantengan unidas frente a la amenaza que se cierne sobre ellas".

Por su parte, el conseller Miguel Barrachina señaló que el nuevo cambio de las reglas de explotación, que será llevado al Consejo Nacional del Agua en diciembre, "significa un auténtico crimen ecológico contra tres regiones fundamentales del país".

Reclamó al Ejecutivo central "sustituir la ocurrencia por la ciencia" y criticó que "se retiren cien hectómetros cúbicos de agua a Alicante, Murcia y Almería para enviarla a Portugal, que ya recibe más del doble de lo pactado".

El acto contó además con la presencia de la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna; el presidente del Scrats, Lucas Jiménez; diputados provinciales, alcaldes, concejales, regantes y agricultores alicantinos.