Rescatan a cinco mujeres, tres menores, tras quedar atrapadas durante una ruta de senderismo en Callosa de Segura

Cinco mujeres, entre ellas tres menores, fueron rescatadas este domingo después de quedar atrapadas en una zona de difícil acceso mientras realizaban una ruta de senderismo en la Plana, en el término municipal de Callosa de Segura, según informó el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El aviso se recibió a las 15:15 horas y las tareas de rescate finalizaron a las 16:32. De acuerdo con las fuentes, el grupo se hallaba en un punto con riesgo para continuar el recorrido cuando una de las jóvenes sufrió una caída cuya gravedad aún se desconoce.

Este incidente activó el dispositivo del Grupo de Rescate de Montaña y el helicóptero Alfa 1.

Los bomberos llegaron hasta la ubicación del grupo y realizaron dos maniobras aéreas para evacuar a las senderistas, quienes fueron trasladadas después a las dependencias de la Policía Local de Callosa de Segura, desde donde se coordinó su regreso a casa.

En el operativo participaron también efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.

