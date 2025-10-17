Detienen a un prófugo de la justicia de Bélgica por delitos de robo con violencia, amenazas y tenencia ilícita de armas

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Denia (Alicante) a un hombre de 25 años sobre quien recaía una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades belgas.

La intervención se produjo cuando el detenido acudió a realizar unos trámites administrativos, momento en el que los agentes comprobaron que existía una orden de búsqueda activa desde marzo de este año, solicitada por Bélgica por delitos de robo con violencia, amenazas y tenencia ilícita de armas.

El prófugo se había fugado del país tras ser condenado por la justicia belga a una pena de tres años y cuatro meses de prisión, por varios hechos delictivos cometidos entre septiembre de 2023 y febrero de 2024 en la ciudad de Amberes.

Según las investigaciones, formaba parte de una red criminal dedicada a perpetrar robos violentos, utilizando la fuerza para despojar a sus víctimas de las joyas que llevaban. Además, se le atribuye haber amenazado a otras personas con un arma de fuego.

Una vez realizadas las diligencias oportunas, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, encargado de tramitar los procedimientos de extradición.

