El bonito pueblo de Alicante candidato a ser la capital de la escapada rural: tiene el pantano más antiguo de Europa

Hay rincones en la provincia de Alicante que parecen haber sido creados solo para ser descubiertos con calma, tras una breve escapada desde la ciudad.

Tibi, uno de los pueblos más cautivadores del interior alicantino, aspira en 2025 a convertirse en la Capital de la Escapada Rural en España, y razones no le faltan para brillar entre los destinos preferidos del turismo de naturaleza y autenticidad.​

Ubicada a tan solo 30 minutos de Alicante, Tibi es el destino ideal para quienes buscan desconectar y reencontrarse con el aire puro de la montaña.

Rodeado por la Sierra del Maigmó, este pequeño municipio ha sabido conservar el encanto de su arquitectura blanca, sus tradiciones centenarias y un ritmo de vida plácido, difícil de hallar hoy en día.​

Pero si por algo destaca Tibi es por albergar uno de los tesoros hidráulicos más asombrosos de Europa: el Pantano de Tibi.

Se trata del embalse en funcionamiento más antiguo del continente, construido en el siglo XVI por orden de Felipe II y custodiado entre paredes de caliza y verdes pinares.

Su presencia no solo marcó el desarrollo agrícola de la comarca, sino que hoy es el escenario perfecto para una jornada de senderismo o un picnic a la orilla del agua, rodeados de silencio, historia y aves en plena libertad.​

Escapada rural

Tibi también es sinónimo de escapada rural con todas las comodidades.

Alojarse aquí es despertar con los sonidos del campo y el frescor de la mañana, eligiendo entre varias casas rurales con encanto donde pasar un fin de semana inolvidable.

La Masia l'Ancornia, a pocos pasos del pantano, es el lugar perfecto para familias y grupos que buscan la tranquilidad de una casa tradicional, equipada con piscina, barbacoa y un entorno natural privilegiado.

La Petita, otra opción ideal, ofrece el ambiente íntimo de una casa acogedora con todas las comodidades, perfecta para pequeños grupos que deseen perderse en las rutas y paisajes que hacen único a este rincón alicantino.​

Para completar la experiencia, no dejes de probar el famoso gazpacho tibero, descubrir el castillo de origen árabe —vigía de historias de frontera y conquista— y sumergirte en las fiestas locales, donde la comunidad se reúne para celebrar danzas, procesiones y tradiciones que han sobrevivido al paso del tiempo.​

Tibi no es solo candidato a capital de la escapada rural en 2025: es un destino que abraza con hospitalidad y regala, a cada visitante, la sensación de haber encontrado un pequeño paraíso mediterráneo cerca de casa.

Puedes votar a Tibi para que sea la capital de la escapada rural en la página web de escapada rural.