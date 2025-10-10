SUMA Gestión Tributaria extiende el período de pago voluntario del IBI y el IAE hasta el lunes por la dana

Ante la declaración de alerta por riesgo de lluvias intensas y persistentes declarada por la Aemet y el Centro de Coordinación de Emergencias de la GVA, Suma Gestión Tributaria ha decidido extender el periodo de pago voluntario del IBI, el IAE y otros tributos locales del viernes 10 al lunes 13 de octubre.

Con esta medida, el organismo tributario de la Diputación de Alicante contribuye a las distintas recomendaciones realizadas por las autoridades a la ciudadanía, por las que se aconseja evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo su integridad, fruto de inundaciones y crecidas con motivo de la dana ‘Alice’.

Asimismo, y a través de diferentes canales, Suma ha informado que, por motivos de seguridad, sus oficinas de Orihuela Costa y Santa Pola permanecerán cerradas el día de hoy.

Por otra parte, se han tomado diversas medidas para minimizar los inconvenientes que esta circunstancia haya generado a los ciudadanos.

Finalmente, el ciudadano puede utilizar cualquiera de los canales de atención no presenciales (portal de Suma www.suma.es, WhatsApp -610 500 300- y teléfono -965 292 000-) para resolver cualquiera de los trámites en esta jornada.

El plazo voluntario para el pago de los principales tributos municipales gestionados por Suma Gestión Tributaria en la provincia de Alicante finalizaba hoy, 10 de octubre de 2025, afectando partidas como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y la tasa de residuos sólidos urbanos, entre otros gravámenes locales.

Esta campaña excluye solo a Alicante capital y Xàbia, y supone la puesta al cobro de 2,6 millones de recibos por un importe total cercano a los 630 millones de euros, que representan aproximadamente la mitad de los ingresos anuales de los ayuntamientos participantes.

Quienes han domiciliado el recibo han visto el cargo efectuado el día 3 de octubre, mientras que quienes han necesitado fraccionar o aplazar el pago podían hacerlo sin intereses si la solicitud se realizaba dentro del plazo voluntario.

Una vez vencido el plazo voluntario, los tributos pasan a vía ejecutiva, lo que implica la aplicación de recargos y posibles intereses. La importancia de cumplir en tiempo radica en evitar estos gastos adicionales y sanciones, además de mantener la buena relación fiscal con la administración tributaria. Para la domiciliación, el plazo límite fue el 25 de septiembre, coincidiendo con el cargo automático el día 3 de octubre para quienes optaron por ese sistema.

Durante 2025, SUMA Gestión Tributaria ha mantenido su actividad centrada en la recaudación efectiva y el apoyo al contribuyente, tanto en asesoría personalizada como en la mejora de canales telemáticos y servicios alternativos de pago.

Además, ha realizado campañas informativas y ha potenciado tanto la atención directa como la colaborativa con distintas administraciones municipales, fortaleciendo la transparencia y la eficacia recaudatoria.

El ente ha seguido colaborando con los ayuntamientos a través de encomiendas de gestión y ha promovido planes de formación internos para sus empleados, fomentando la profesionalidad y la resolución de incidencias en la recaudación y gestión fiscal. Todo esto ha permitido un año fiscal sin incidencias destacadas y con una alta tasa de cumplimiento por parte de los contribuyentes en la provincia de Alicante.