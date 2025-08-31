La Vega Baja y Benidorm: el PSOE y el PP valencianos eligen Alicante para su inicio de curso político

Carlos Mazón y Diana Morant, en el Palau de la Generalitat. Rober Solsona / EP

El PSPV-PSOE y el PPCV han escogido la provincia de Alicante para sus respectivos inicios de curso político tras el parón estival.

El de los socialistas tendrá lugar los días 19 y 20 de septiembre en Guardamar del Segura y en Torrevieja, en la comarca alicantina de la Vega Baja.

Allí analizarán la situación política actual de la Comunitat Valenciana y se marcará la hoja de ruta para los próximos meses.

Así, el sábado 19 tendrá lugar en Guardamar del Segura una reunión interparlamentaria, así como una reunión de la ejecutiva del PSPV-PSOE, según ha informado la formación.

Al día siguiente, sábado 20, se celebrará una jornada abierta en Torrevieja donde se formarán mesas de debate sobre Emergencia Climática y Servicios Públicos.

La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, y el secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Alicante, Rubén Alfaro, clausurarán la jornada.

Los socialistas valencianos han escogido la comarca de la Vega Baja de manera simbólica. Ésta se vio afectada por la dana en el año 2019, que dejó tres personas muertas y daños valorados en 1.319 millones de euros.

Desde que tuvo lugar la trágica dana de Valencia con 228 fallecidos el pasado octubre, el PSPV ha tratado de contraponer la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con su antecesor en el cargo, Ximo Puig, en ambas catástrofes.

En la Vega Baja, dicen, "se puso de manifiesto la capacidad del Consell presidido por Ximo Puig para actuar con rapidez y eficacia ante una emergencia, protegiendo a los valencianos y valencianas".

Tellado arropará a Mazón

Por su parte, el PP celebrará su inicio de curso en Benidorm. Mazón presidirá el próximo viernes 12 de septiembre la tradicional cena.



Estará arropado por el secretario general del PP, Miguel Tellado, según informaron los populares.

También asistirán los presidentes populares provinciales de Alicante, Toni Pérez, Valencia, Vicent Mompó, y Castellón, Marta Barrachina, junto con el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

La cena marcará un inicio de curso político en el que se tienen que resolver muchas incógnitas a nivel interno, como si Génova autorizará la celebración de un congreso regional para elegir a nuevo líder del partido en la Comunitat.