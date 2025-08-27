El hombre fallecido por un empujón en una discoteca de Santa Pola estaba "muy borracho y buscando pelea"

"Llevo trabajando aquí 20 años y nunca ha pasado nada igual", comenta una trabajadora de un restaurante del centro comercial de la urbanización Gran Alacant (Santa Pola), donde el pasado domingo una discusión acabó con un muerto en la entrada de la discoteca Lux.

En el centro comercial la noticia del empujón fatal que terminó con la vida de un hombre en el conocido local está lejos de ser vox populi.

Algunos han oído algo, otros lo saben de pasada y la mayoría ni siquiera se habían enterado del trágico suceso.

"¿Ha muerto alguien? ¿Cuándo? ¿Aquí?", pregunta con sorpresa la encargada de un restaurante asiático situado a pocos metros del lugar de la agresión mortal.

Los pocos que conocen la noticia solo manejan detalles difusos sobre lo ocurrido pasada la medianoche, cuando la mayoría de negocios ya habían cerrado sus puertas.

En lo que todos coinciden es en que un joven extranjero estaba "muy borracho y buscando pelea", como destaca una camarera de un establecimiento cercano.

El dueño de otro bar apunta que estaba "muy pegajoso, muy pesado. Acabó en el suelo con la cara morada".

La versión oficial de la Guardia Civil indica que el gerente del local empujó al hombre en las inmediaciones de la discoteca.

Centro comercial de Gran Alacant. J.V.

La víctima cayó de espaldas con tanta fuerza que el golpe en la cabeza resultó letal, quedando tendido boca arriba, con los ojos mirando al cielo y los brazos extendidos.

Enseguida acudieron al lugar patrullas del Puesto Principal de Santa Pola y de la Policía Local, que localizaron el cuerpo sin vida. "Vino la Policía y ya no dejaron acercarse a la zona", añade otra trabajadora.

"Es una zona tranquila, a veces hay peleas, pero cosas normales como en todos los lados, pero esto nunca había pasado", señala una camarera.

Como corroboran los trabajadores, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Santa Pola preguntó en varios locales por las grabaciones de seguridad.

En las imágenes de la discoteca Lux se observa cómo, tras una discusión entre trabajadores del local y la víctima, el gerente propina un empujón a esta, "provocando su caída al suelo de espaldas de forma aparatosa, sin que lograra levantarse posteriormente", explica el instituto armado.

Los investigadores permanecen a la espera del resultado de la autopsia, que permitirá completar las diligencias de investigación.

Conocido local

La discoteca Lux es uno de los locales más conocidos de la urbanización Gran Alacant entre locales y extranjeros. Y, según manifiestan comerciantes de la zona, no tenía mala fama por episodios similares de violencia.

El establecimiento no ha informado, ni mediante carteles ni en redes sociales, sobre un cierre temporal por este suceso, por lo que tiene previsto reabrir sus puertas la noche de este mismo miércoles.

Así, el martes el gerente fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Elche, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.