Detienen a tres empleados de una inmobiliaria tras robar con fuerza a una señora de 85 años en Alicante

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Alicante a dos hombres y una mujer de entre 28 y 57 años por su presunta implicación en un robo con fuerza cometido en la vivienda de una anciana de 85 años.

Según las investigaciones, los acusados accedieron al domicilio con una llave falsa y se apropiaron de 120.000 euros en billetes de 200, que sustituyeron por recortes de papel imitando fajos de dinero.

La víctima, que carecía de familiares o una red de apoyo cercana, fue el blanco escogido por los autores del delito.

Inicio de la investigación

La denuncia de la propia afectada dio origen a la operación policial. La mujer descubrió el engaño al revisar el lugar donde guardaba sus ahorros: los fajos de billetes mantenían la cinta original, pero en su interior había simples recortes de papel del tamaño de un billete de 200 euros.

La investigación estuvo a cargo de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante y de agentes de la Comisaría de Distrito Centro.

El plan

Las pesquisas confirmaron que los sospechosos estaban vinculados a una empresa inmobiliaria y habían conseguido ganarse la confianza de la víctima con atenciones y ofrecimientos cotidianos, como acompañarla a la peluquería o a distintas actividades sociales.

Incluso llegaron a invitarla a pasar dos días en un balneario fuera de la ciudad, ocasión que aprovecharon para cometer el robo.

Uno de los empleados de la inmobiliaria, que ya había ayudado a la mujer en gestiones relacionadas con la compra y reforma de su vivienda, conocía la existencia del dinero y tenía acceso a una copia de las llaves. Este individuo compartió la información con el administrador de la empresa, quien fue el encargado de preparar los recortes de papel y de ejecutar el robo.

La madre del empleado, mucho más joven que la víctima, la acompañó al balneario para mantenerla alejada del domicilio durante la sustracción. Por su parte, otro trabajador de la inmobiliaria trasladó a la mujer sin ser consciente de que estaba participando en un plan delictivo.

Arrestos y registros

El principal sospechoso fue interceptado en un local hostelero de Alicante cuando se disponía a entregar parte del dinero robado. En la intervención se incautaron 26.000 euros en efectivo y un teléfono móvil de alta gama.

Posteriormente, se detuvo al administrador en la oficina de la inmobiliaria y, más tarde, a la mujer que había acompañado a la víctima.

Durante la operación, los agentes realizaron cuatro registros: dos en domicilios particulares y otros dos en la sede de la empresa.

Dos de los arrestados, señalados como autores materiales e intelectuales del robo, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.

Consejos de seguridad

La Policía Nacional insiste en la necesidad de que las personas de edad avanzada, sobre todo quienes viven solas, adopten medidas preventivas para evitar ser víctimas de este tipo de delitos:

- No entregar llaves del domicilio a personas ajenas al entorno familiar.

- Evitar comentar la existencia de dinero u objetos de valor en casa.

- Desconfiar de ofrecimientos aparentemente desinteresados que impliquen traslados o gestiones personales.

- Consultar con familiares o personas de confianza antes de firmar documentos o entregar dinero.

- Pedir acreditación oficial a cualquiera que solicite acceso al hogar en nombre de empresas o servicios técnicos.

- Mantener comunicación frecuente con vecinos y allegados.

- Ante cualquier sospecha, contactar de inmediato con la Policía Nacional en el 091.