Alicante preadjudica los proyectos para la gestión inteligente del Castillo de Santa Bárbara

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante ha propuesto a la Junta de Gobierno la adjudicación del contrato a la empresa Elecnor Seguridad S.L. para llevar a cabo el suministro e instalación de un sistema de control y análisis de aforos, ocupación y uso de espacios en el Castillo de Santa Bárbara–Museo Castillo Inteligente.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 95.318,75 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

El plan contempla la sensorización del Castillo, con el fin de registrar datos sobre la afluencia de visitantes, los recorridos más habituales y la utilización de los distintos espacios según franjas temporales. A través de un sistema inteligente de análisis de imágenes, se generarán informes periódicos sobre la ocupación de la fortaleza y se podrán emitir alertas en tiempo real.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha subrayado que esta iniciativa marcará “un importante avance en la gestión del monumento más visitado de la ciudad”, ya que facilitará el control de aforos, las colas, los itinerarios y la distribución de visitantes.

Según ha destacado, permitirá actuar con rapidez y precisión en la regulación de flujos y en la detección de incidencias, además de contribuir al desarrollo de infraestructuras culturales inteligentes que mejoren la experiencia del visitante.

Este contrato se licitó inicialmente por 149.265,60 euros y atrajo el interés de seis empresas. Se enmarca dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, financiados a partes iguales por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Turismo.

El Patronato de Turismo Alicante City&Beach impulsa esta actuación como parte de la estrategia de modernización del Castillo y de la apuesta por la innovación en la gestión de recursos culturales.

Sistema de control inteligente

El contrato incluye la instalación de cámaras en puntos estratégicos de la fortaleza y el cableado necesario para su funcionamiento, junto con un software especializado capaz de procesar las imágenes y elaborar informes detallados sobre la ocupación y los hábitos de los visitantes.

Entre sus funcionalidades se encuentran la creación de mapas de calor, el análisis de rutas más transitadas, el control de colas de espera y la posibilidad de emitir alertas automáticas o interactuar con otros sistemas de gestión.

El suministro también contempla el hardware requerido, la instalación y configuración del sistema, las pruebas de funcionamiento, la documentación técnica y la puesta en marcha definitiva.

La financiación de este proyecto se realizará en virtud del convenio firmado entre la Secretaría de Estado de Turismo, Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante, repartiéndose el gasto a partes iguales (33,33% cada una), con cargo a los fondos destinados al Plan de Sostenibilidad Turística.