Las mafias turcas fingen llegar a la Comunitat Valenciana con fotos falsas tras el asesinato en Torrevieja: "¿Vamos de caza?"

Los nuevos mafiosos turcos de la Generación Z han heredado las sangrientas prácticas de los criminales tradicionales, pero han ampliado las cruzadas entre clanes de la calle a las redes sociales, donde están alardeando de su llegada a la Comunitat Valenciana.

El asesinato del capo turco Caner Koçer en Torrevieja el pasado domingo a sangre fría por tres miembros de la mafia rival ha iniciado una batalla psicológica trasladada a la red.

El turco tiroteado, de 21 años, era uno de los líderes de los Daltons, y de quien se habrían vengado los clanes rivales de los Caspers y los Feos por la ejecución de dos hermanos en 2022 y 2023, además de otros socios.

Tras haber intentado matarlo semanas antes en Estepona (Málaga), en un intento fallido en el que hirieron a un civil en el brazo mientras compraba en un Aldi, le dieron caza en el centro de Torrevieja.

Con el capo muerto y los autores en prisión, el enfrentamiento no solo no se ha detenido, sino que ha avivado la llama.

¿Desembarco en la Comunitat?

Entre los lloros y recuerdos de unos por la muerte de su líder, y las burlas y celebraciones de otros, los grupos criminales han trasladado la guerra a la Comunitat Valenciana. O eso quieren hacer creer.

Tras la muerte del capo, miembros de las bandas rivales publicaron imágenes en las que supuestamente se les veía paseando por ciudades valencianas.

Historia de Instagram falsa en Valencia.

En una imagen publicada por uno de estos mafiosos se puede ver cómo se encuentra frente al Ayuntamiento de Valencia.

En otra historia de Instagram, muestra una calle de Castellón con el texto: "Qué día tan bonito en España. ¿Tomamos té o café? ¿Vamos a cazar?".

Todo parecería indicar que las mafias se han desplegado por el suelo valenciano. Hasta que las fotos se analizan detalladamente.

En la del Ayuntamiento de Valencia, basta con fijarse para detectar a peatones con chaquetones y manga larga en pleno agosto.

Una simple búsqueda en internet permite descubrir que se trata de una imagen robada de otra red social.

Historia de Instagram falsa en Castellón donde se puede ver el alumbrado navideño encendido.

El caso de la foto de Castellón es aún más claro. A pesar del esfuerzo por mostrar señales o edificios reconocibles para que a sus enemigos les sea fácil localizarlos, o escogieron una imagen falsa o capturaron un momento nunca visto con las luces de Navidad brillando en verano.

Del mismo modo, tanto ellos como los enrabietados Daltons han difundido supuestas capturas de ubicaciones que los situaban en ciudades como Málaga o Barcelona.

Una de las múltiples capturas de pantallas sospechosas en las que se muestra la supuesta ubicación en ciudades españolas.

También han publicado imágenes en vehículos con emoticonos de España, dando a entender que estaban en el territorio.

Aunque sí se ha detectado presencia de miembros de estos grupos y de otros fugitivos turcos en algunos puntos de España, todo parece indicar que, por el momento, el suceso del pasado domingo fue un hecho aislado, fruto de una venganza planeada, y que no ha sido la semilla de una guerra en suelo valenciano.

Nuevos mafiosos

Los Daltons y los Caspers, con cientos de miembros cada uno, se disputan distritos de Estambul, y su rivalidad se ha expandido a otras ciudades turcas y a parte de Europa.

Los Daltons ya cuentan con presencia en Bulgaria, Georgia, Polonia o Alemania, y hasta se han instalado en Irak.

En todos estos territorios trafican con drogas, sobre todo heroína, y extorsionan cualquier actividad económica que consideren que está en su zona.

Su principal diferencia respecto a los mafiosos de épocas pasadas es su exposición en redes.

Lejos de esconderse, publican sus ubicaciones, se graban en directo cometiendo delitos y amenazando a sus rivales, y tratan de generar una comunidad fiel de narcos y asesinos fundamentada en la lealtad a sus propios códigos.