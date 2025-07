Investigan a dos personas por una construcción ilegal en el entorno protegido de la Sierra de Mariola

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil han abierto diligencias contra un hombre de 53 años y una mujer de 48 por su presunta implicación en un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo.

La investigación se inició tras localizar una vivienda construida sin autorización en una zona no urbanizable del Parque Natural de la Sierra de Mariola, concretamente en el término municipal de Alcoy.

Los hechos se remontan a una inspección llevada a cabo en una parcela situada en la partida Barchell. Durante la visita, los agentes del SEPRONA de Ibi detectaron una edificación de uso residencial que no contaba con licencia urbanística. Además, los ocupantes del inmueble impidieron el acceso a la propiedad, la cual se encontraba rodeada por un vallado y un muro de cipreses opaco de unos dos metros de altura. Esta actitud dio lugar a una denuncia adicional por obstrucción a la labor inspectora.

Tras solicitar los informes pertinentes al Ayuntamiento de Alcoy, se confirmó que la edificación no se ajusta a la normativa urbanística vigente y que no puede ser legalizada debido a que incumple varios parámetros, como los relativos a superficie, ocupación y retranqueos. Asimismo, se constató que el terreno está calificado como no urbanizable debido a su alto valor paisajístico y medioambiental, al estar dentro de la zona de amortiguación del Parque Natural Sierra de Mariola, integrado en la Red Natura 2000 y catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Por esta razón, se trasladó también la información a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio.

Como consecuencia, se ha elevado una propuesta de sanción administrativa a la Subdelegación del Gobierno en Alicante por infracciones en materia de seguridad ciudadana. Paralelamente, se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente de la provincia de Alicante un posible delito urbanístico atribuido a ambos investigados, de nacionalidad española.

En una actuación separada, también realizada por el SEPRONA días antes en el municipio de Campo de Mirra, otro hombre fue investigado por la instalación de una vivienda tipo “mobilhome” en un terreno rústico, así como por su intento de venta a través de una plataforma de compraventa en línea por un precio de 29.000 euros. El inmueble carecía de los permisos correspondientes y se encontraba en suelo no urbanizable. Por ello, al individuo se le atribuyen un presunto delito urbanístico y otro en grado de tentativa por estafa.

Desde la Guardia Civil se subraya la importancia de cumplir con la normativa urbanística como medio para proteger el entorno natural y asegurar un desarrollo territorial sostenible y ordenado.