El ingeniero que iba a encauzar el barranco del Poyo explica qué ha salvado a la ciudad de Alicante en las últimas riadas

Javier Machi, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunitat Valenciana, era el director de la empresa de ingeniería civil Typsa en la época en la que se presentó un proyecto para encauzar el barranco del Poyo, después de la última gran inundación de la rambla a principios del presente siglo. No era la primera vez. El ingeniero ya había participado en el Plan Anti-Inundaciones de Alicante.

El proyecto del barranco del Poyo, sin embargo, con declaración de impacto ambiental positiva (2010) fue olvidado en algún cajón ministerial durante los gobiernos de Mariano Rajoy (PP) y Pedro Sánchez (PSOE). La ley de la Huerta impulsada por la Generalitat Valenciana de Ximo Puig le puso la puntilla al proyecto en el Poyo y finalmente no se hizo nada.

"La verdad es que he estado implicado en todos los proyectos de la empresa -asegura Machi- pero especialmente los que eran de tipo hidráulico, como el plan de Alicante". El ingeniero recuerda cómo tras la riada de 1997 hubo cuatro muertos en la ciudad de Alicante en su área metropolitana. Aquellas muertes fueron el punto de inflexión para comenzar a actuar.

"Ese plan lo diseñé yo. Me lo pidió José Ramón García Antón, que era entonces el director general, luego fue subsecretario y luego conseller, a través del jefe de Planificación, que quería que se encargara Typsa", hace memoria Machi. "Con lo cual me fui a Alicante, estuve ahí un tiempo, revisando dónde se habían producido los problemas y puntos críticos. El ayuntamiento me ayudó bastante. Estuve hablando con la gente de allí, de los barrios donde habían tenido los problemas, para que me contaran qué es lo que había pasado".

El decano del Colegio de Ingenieros asegura que en la ciudad de Alicante "los barrancos que existían habían sido anulados por completo, por ejemplo

la Rambla Méndez Núñez era una rambla y no una calle. Estaba el barranco de San Blas y ahora es la calle Óscar Esplá. Se tuvo que rehacer hidráulicamente la ciudad".

Machi no evita hablar de "frustración" tras lo sucedido el 29 de octubre en la Huerta Sur de Valencia. Frustración por la inacción política a la hora de acometer las infraestructuras necesarias: "No es de ahora, es que son muchos años". Y frente esta sensación generalizada en la actualidad, se siente "orgulloso" de cómo se hicieron las cosas en Alicante.

"En el año 97 lo hicimos sin proyectos, tipo fast track, sobre la marcha. Se redactaron proyectos y se hizo la obra al mismo tiempo, y en dos o tres años terminamos. Luego se hicieron unas obras complementarias en las que estuvo detrás la universidad. Me ayudaron muchísimo Juan Marco y Juan Fernández Bono, que era quien llevaba el laboratorio de ingeniería hidráulica con los elementos disipadores de energía".

"Fue un trabajo superemocionante. Luego hubo una riada, unas lluvias enormes en el 2007, y luego otras en el 2017 y 2022", señala Machi antes de reconocer al resto de miembros del equipo. "Un ingeniero estructurista de Alicante que ha fallecido, Florentino Regalado; Juan Marco, que es catedrático de la Universidad de Politécnica de Valencia... Estuvimos trabajando noche y día, la tarea era enorme. Y ahí está. El director general de Consorcio de Seguros en 2022, cuando se cumplieron los 25 años de la obra, manifestó públicamente en la Universidad de Alicante que con la primera lluvia que hubo en el 2007 ya se pagó la mitad de todas las obras que se hicieron".