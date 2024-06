Marian Cano: "Europa crea barreras para las empresas comunitarias y esa exigencia no se traslada a los de fuera"

Marian Cano es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y postgrado en Dirección Comercial y Marketing de la ESIC, y presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL). Pero en su extensa trayectoria profesional también ha desempeñado puestos internacionales dentro del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) en Nueva York que avalan su experiencia transnacional. Ahora se presenta en el puesto 26 de la lista del PP a las Europeas del 9-J.

¿Qué le ha llevado a presentarse a estas elecciones viniendo del mundo empresarial, ajeno a la lucha partidista?

Dar este paso adelante ha sido porque se me ofreció la posibilidad de llevar la voz de los sectores productivos a Europa. Yo vengo del sector calzado que en estos momentos sufre un tsunami normativo que apabulla las empresas. La gran cantidad de condicionantes que se está poniendo a las empresas, el hecho de que no puedan asimilarlo y, además, que alguna de esta normativa pueda llevarnos a una pérdida de competitividad, ha sido el detonante.

¿A qué se refiere?

Nosotros, desde el calzado, ya habíamos hecho posicionamientos en Bruselas y cuando se me planteó la posibilidad, entendiendo que puede ser un buen puente para nuestros sectores productivos porque más del 70% de las normativas que se regulan en España derivan de decisiones que se toman en Bruselas, lo acepté.

Pero actualmente la UE está gobernada por el centro conservador, precisamente por el partido que se presenta. ¿Avala el PP esos cambios?

La Europa en la que creemos es una Europa de diálogo y de consenso, pero evidentemente viniendo de una experiencia directa con el mundo sectorial, esa sensibilidad inevitablemente es mayor. Yo creo que el PP ha configurado una candidatura en la que se combina la experiencia en Bruselas de parlamentarios con personas con una trayectoria profesional dilatada en diferentes ámbitos. Te hablo de la incorporación de personas que provienen del Banco de España, de personas del Cuerpo Diplomático que han estado representando a España ante la OTAN y que son muy importantes para este momento geopolítico en el que estamos. El PP ha sabido incorporar esos activos.

La candidata del PP, Marian Cano. Iván Villarejo

Y concretamente, ¿en su caso?

Creo que puedo aportar no solo al sector al que llevo años representando, sino también estar en mesas de diálogo con otros sectores. Yo creo que la política ha de ser de abajo arriba y esa ha sido la apuesta al PP.

Habla de tsunami normativo que también afecta a la agricultura, al juguete... ¿Estamos en un momento en que Europa ya ha renunciado a competir con otros gigantes?

Efectivamente, la cantidad de páginas al día que hay que leer para estar al corriente a nivel europeo y a nivel nacional es inmensa. Hemos llegado a un momento en el que se legisla desde un despacho sin escuchar. Al final lo que se crea son barreras para las empresas comunitarias, en nuestro caso para las españolas, mientras que vemos que ese nivel de exigencia no se trasladaba a los productos extracomunitarios. Eso hace que estemos perdiendo competitividad.

"Creo en la sostenibilidad, pero a la hora de legislar sobre el pasaporte de producto o sobre la trazabilidad, es importantísimo que nos escuchen"

Se habla de que el 70% de las decisiones para las empresas proceden de Bruselas.

Sabemos de la importancia de las decisiones que allí se toman y ahora vamos a elegir el gobierno de los próximos cinco años. Hay que recordarle a Europa qué queremos. Queremos trabajar por la sostenibilidad, de hecho, soy una convencida de que en nuestro sector el futuro será y debe de ser, sostenible. Ya está trabajando por esa sostenibilidad, pero a la hora de legislar sobre el pasaporte de producto o sobre la trazabilidad, es importantísimo que nos escuchen. Que sepan que aunque textil y calzado, por poner un ejemplo concreto, somos una misma familia y las normas a priori son para ambos, no tiene nada que ver la trazabilidad en una camiseta que la trazabilidad en zapatos, con muchísimos más componentes.

¿Qué opina sobre la idea que están lanzando los populismos tanto de derechas como de izquierdas, sobre que Europa ha renunciado a ser productor y quiere quedarse como mero proveedor de servicios?

Yo creo que hay que poner en valor Europa y la Unión Europea. Nos ha proporcionado un periodo de estabilidad en nuestros países nunca antes visto. Durante mucho tiempo ha desempeñado el liderazgo industrial, productivo y social en el mundo. Hemos de seguir trabajando para ello. Es cierto que con el Covid hemos visto que habíamos perdido nuestras industrias estratégicas, que hay un retroceso en nuestros sectores industriales. Pero también es cierto que después del Covid se establecieron una serie de políticas que debemos aprovecharlas. Tras el Covid se puso a disposición de España 160.000 millones para ese Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación, pero que no están llegando las pymes. Debemos hacer que lleguen materializando proyectos de pymes para sentar las bases de nuestra industria.

Tenemos que trabajar en una simplificación administrativa. Antes de establecer cuáles son los parámetros en los que se van a desarrollar las ayudas, Bruselas tiene que escuchar a las pymes, dónde están las necesidades y dónde los problemas. Debemos tener una apuesta clara por nuestra soberanía alimentaria e industrial. Pero no se han descentralizado los fondos a nivel nacional y no nos están llegando.

"Hay temas transversales afectan a todos los sectores. Por ejemplo, la política energética que nos afecta a todos. Hemos hablado de Agricultura y debemos hablar de política hídrica para otros sectores, como el turismo"

El turismo, ¿es el único sector que es ajeno a este proceso como motor económico o también lo sufre?

Europa tiene una serie de competencias claras que afectan mucho a determinados sectores. Pero hay temas transversales afectan a todos los sectores. Por ejemplo, la política energética que nos afecta a todos. Hemos hablado de Agricultura y debemos hablar de política hídrica para otros sectores, como el turismo. La apuesta del PP por un Plan Hidrológico Europeo pasa por los acuerdos en Bruselas.

¿Qué opina sobre la última polémica sobre posibles pactos con los independentistas en España?

Yo me incorporó a una candidatura europea conocedora de que en Europa lo que prima es el diálogo. Soy una ferviente defensora del diálogo, vengo del diálogo sectorial, de la negociación colectiva y creo que hay que tener altura de miras en muchos temas y aceptar el diálogo a nivel nacional. Lo hemos visto después de las últimas Elecciones Generales. El presidente Feijóo ofreció diálogo al PSOE y no éste no se brindó a esa posibilidad. Hay que dialogar pero sin perder los principios. Lo hemos visto en la reciente Ley de la Amnistía. Todos estamos en mano de la hemeroteca.

Habla de una maraña legislativa, ¿hay una maraña funcionarial o burocrática en la Unión Europea?

Yo creo que el trabajo está más en lo que es el procedimiento en sí pero es cierto que en el canal de información, cuesta mucho de llegar. Lo estamos viendo en la escena valenciana, cómo el presidente Mazón tenía una propuesta de simplificación administrativa porque tenía claro que era imprescindible y necesaria que en el siglo XXI. Hablamos de inteligencia artificial, de la digitalización, no podemos tener unos procedimientos administrativos que se dilaten tanto en el tiempo. Por eso ha presentado hace poco el Plan Simplifica. Lo mismo pienso para Europa, debemos trabajar en esa línea

En el caso de que no entre en el Parlamento Europeo, ¿cómo se vuelve al mundo empresarial después de haberse significado políticamente?

Yo en ningún momento he dejado el mundo empresarial, sigo trabajando en la defensa de los intereses del sector. Es a lo que me he dedicado estos años, he dialogado con partidos de diferente color siempre desde la escucha activa a mis empresarios. Ahora tengo una oportunidad para llevar la voz más allá más, en un aspecto político.