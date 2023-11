Nueve años y medio de cárcel por abusar de una menor a cambio de drogas en Castalla

Un hombre de 41 años ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a una pena total de nueve años y medio de prisión por agredir sexualmente a una menor a cambio de drogas en el municipio de Castalla (Alicante).

Los hechos sucedieron entre el 25 y el 26 de febrero de 2020 cuando la víctima contaba con 14 años. Según la sentencia de un tribunal de la Sección Décima que recoge Efe, considera probado que el procesado convenció a la chica para quedar en la zona conocida como "las Casas Rojas" de Castalla, tras mantener un cruce de mensajes durante la jornada del 24 de febrero, a través de la aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes WhatsApp.

En esa conversación, el acusado convenció a la menor para verse con la intención de mantener relaciones sexuales, a lo que la chica prestó inicialmente su consentimiento a cambio de que el acusado le proporcionase drogas.

El día del suceso, ambos accedieron a una casa abandonada situada en los alrededores del lugar de la cita, consumieron cerveza y se fumaron "dos porros", según la sentencia, antes de que él empezara a agredirla, momento en el que la menor rechazó el contacto sexual, se levantó e intentó irse.

Sin embargo, el acusado "la cogió de la coleta", la "lanzó contra la chimenea de la vivienda", la tiró sobre la cama y, tras desvestirla, la inmovilizó cogiéndola por el cuello hasta que la víctima perdió la consciencia por un tiempo indeterminado.

Cuando despertó, la menor se dio cuenta de que se encontraba desnuda, aunque llevaba puesto el sujetador, y que el acusado ya no estaba. Se marchó a su casa y, una vez allí, encontró una bolsa que contenía 32 pastillas en el bolsillo de su chaqueta, "que ella pensó que era éxtasis" y se tomó tres, aunque realmente eran diazepam.

El tribunal considera probado que el acusado realizó actos sexuales con la menor, aunque concluye que no existen pruebas suficientes para concluir que la penetrase, ya que la víctima no refirió si ocurrió y no se hallaron restos de ADN del acusado en la exploración.

En todo caso, sí da por confirmados tanto la agresión sexual a menor de 16 años, por el que acuerda la imposición de una primera condena de cinco años de prisión, y además le considera autor de un delito contra la salud pública de las que causan grave daño, por el que añade otros cuatro años y medio de prisión. Mientras que le obliga a indemnizar con 5.000 euros, en un fallo recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) en diez días.

