Una vecina de Beniarbeig (Alicante), atemorizada con sus inquiokupas de 70 años: "Han pegado a mis hijas"

Rosa Fornés está desesperada porque sus inquiokupas, de 63 y 70 años, no se quieren marchar de su vivienda ubicada en la localidad de Beniarbeig (Alicante). La propietaria, quién asegura que los inquilinos le deben ya más de 4.500 euros, ha acudido a una empresa de desokupación para que medie con ellos, ya que supuestamente han llegado incluso a pegar a las hijas menores de la pareja.

Los propietarios, Rosa y Victor, denuncian que la situación se volvió insostenible hace diez meses cuando comunicaron a los okupas, que residen en la planta baja de la vivienda, que se tenían que marchar, ya que tenían a una persona interesada en su compra. Ahora, no solo no pueden vender la vivienda, sino que viven atemorizados porque reciben amenazas e insultos constantes.

La propietaria ha explicado al programa de Cuatro al Día que no es un problema de dinero, puesto que Rosa C., la inquilina, recibe una pensión de 1.000 euros todos los meses, y que su marido, Antonio Miguel A., trabaja como funcionario para el Ayuntamiento de Jávea. Además, los okupas tienen una vivienda de su propiedad alquilada en la vecina localidad de Dénia. Y ahí es donde los propietarios les piden que se marchen.

[Un operario municipal okupa un chalé en Calpe y exige al dueño 40.000 euros "por reformas"]

"Yo ya no quiero estar en esta casa, no quiero estar con esta señora", decía entre lágrimas Rosa al equipo de Cuatro. Los propietario aseguran que avisaron a los inquilinos con el tiempo suficiente de que tenían que abandonar la vivienda. Rosa y Víctor han llegado incluso a buscarles una vivienda de alquiler y la han encontrado, pero "no se quieren ir". Además, se ofrecían a pagar de su bolsillo los dos meses de fianza que les pedían.

Todo con tal de proteger a su familia, ya que sus hijos son pequeños, uno de ellos tiene síndrome de asperger. Y además Rosa, la propietaria, padece fibromialgia, por lo que la situación podría estar afectando a su salud. Por ello, los propietarios han pedido ayuda a una empresa de desokupación, que llevan varios días haciendo presión frente a la casa para que finalmente la abandonen.

El director de la empresa que está llevando a cabo la negociación 'APD Security Iberia' Antonio Plana, explica a El Español de Alicante que desde el martes hay pendiente un acuerdo en el que daban a los okupas hasta este domingo para marcharse, pero "pinta mal".

La razón es que la okupa habría acudido al cuartel de la Guardia Civil de la localidad a poner una denuncia diciendo que se siente "amenazada". Aunque ella misma ha negado a las autoridades haber sufrido ningún tipo de violencia por parte del equipo de APD Security.

