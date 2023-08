Las redes sociales viralizan el parricidio de un menor ocurrido hace 30 años en un pueblo de Alicante

Año 2009. Antena 3 apuesta por 'La vuelta al mundo en directo', un concurso de telerrealidad en el que 15 parejas viajan por diferentes puntos del planeta realizando pruebas. La cadena ficha a Cyril Jaquet y Paola Alberdi, una pareja de guapos, que conquistó desde el inicio a los espectadores, que pronto descubrirían un gran secreto: Cyril había matado a sus padres en Benijófar (Alicante) cuando tenía 15 años.

Antena 3 se vio obligada a echar a los concursantes al enterarse del terrible suceso, pero antes dio la oportunidad a los chicos de despedirse y explicar lo ocurrido. Aunque el joven, de origen suizo, no quiso dar detalles de lo sucedido, argumentando que no daría más que hablar a los medios de comunicación. Pero ¿por qué sale todo esto a relucir en agosto de 2023?

Un usuario de 'X', antiguo Twitter, ha creado un hilo contando la historia del parricida y su paso por el reality show, y la publicación se ha hecho viral con más de 400 K reproducciones del vídeo de presentación. "Corría 2009 y A3 arrancaba un reality en el que 15 parejas competían por 250 k alrededor del globo. El estreno hizo q las centralitas de la productora recibiesen cientos de llamadas pidiendo la cancelación del programa", así empieza 'ElMíticoBarbas' su tuit.

Os suena "La Vuelta al mundo en directo"?



Corría 2009 y A3 arrancaba un reality en el que 15 parejas competían por 250k al rededor del globo.



El estreno hizo q las centralitas de la productora recibiesen cientos de llamadas pidiendo la cancelación del programa.



Pq? X ellos

🧵 pic.twitter.com/ZvGcNUBNLN — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) August 24, 2023

El crimen de Benijófar

En otro artículo de El Español, ya hablamos sobre el parricidio de Benijófar en 1994. El pueblo al que llegaron Oliver Jaquet e Isabel Merino en el año 1984 cuando su hijo Cyril apenas tenía cinco años. El padre era fontanero y la madre traductora de francés, pero vivían bastante bien. Un dato muy importante es que el padre tenía una gigantesca colección de armas en casa, algunas de ellas ilegales.

Los medios de la época están repletas de detalles sobre la personalidad del joven. En los siguientes diez desde su llegada al lugar, Cyril creció, y desarrolló una personalidad un tanto complicada, enigmático, rebelde, diferente al del resto de chicos de su edad. En clase iba de malo. Practicaba deporte, mayormente judo, por lo que ganó una musculatura fibrosa y bien definida. Cada fin de semana salía con su padre a hacer trial en moto. Sus progenitores le colmaron de todo tipo de deseos y caprichos. Él no dejaba de pedirles dinero. Tenía todo cuanto quisiera poseer.

La matanza se produjo el 1 de agosto de 1994. La sentencia del caso lo explica a la perfección. Lo que empezó en una discusión familiar desembocó en un sangriento tiroteo. Cyril se había enfrentado esa mañana a sus progenitores. Ya detenido, tiempo después, ofreció a los investigadores las razones por las que había perpetrado la masacre: "Me reñían y me pegaban".

Esperó aquel día, en plenas vacaciones estivales, a que sus progenitores apareciesen. Llevaba en la mano una Mauser-Werker, calibre 7,65 sin registrar. Al mediodía llega a casa su madre. No le dio tiempo a desvestirse. Su hijo ya le había disparado dos veces, y los tiros le alcanzaron en el cuello. El tercero, en la cabeza. Murió en el acto y cayó por las escaleras.

Luego llegó su padre, que no apareció por casa hasta cuatro horas después. Le esperó en la cocina, y vació sobre él las siete balas del cargador. Con otro tiro en la cabeza incluido. Su progenitor cayó desplomado en el suelo, sin vida.

Después, el joven Cyril tuvo la precaución de revolver la casa, simular el robo de algunas joyas de su madre, desmontar el arma y arrojar sus partes cerca del chalé familiar. Ya había preparado el escenario del crimen como si la cosa no fuera con él. Luego cogió su bici y se marchó a la casa de sus abuelos en la urbanización de al lado. Les dijo que pasaría la noche con ellos, y nada comentó sobre lo que acababa de suceder.

Al día siguiente se encontraron los cadáveres, y él, ante los investigadores y sus abuelos, ante todo el pueblo y ante la atención de los medios, se disfrazó de un sobrecogido adolescente que acababa de descubrir el asesinato de sus padres.

La teoría del robo se cayó por su propio peso, porque no tenía sentido que el ladrón hubiera esperado cuatro horas -la diferencia que marcó la autopsia al analizar ambos cadáveres, entre la muerte de los dos inquilinos- para perpetrar el robo por unas joyas, además, de escaso valor. No había cerraduras forzadas, ni perros que hubieran ladrado ante extraños individuos. Para el entierro, días después, los agentes de la investigación ya sospechaban que el asesino pertenecía al círculo más cercano de las víctimas. Y no era otro que Cyril.

Los agentes le interrogaron diez días después del crimen. Su abuelo estaba delante cuando dejó caer los brazos y dijo: "Fui yo".

Alicante, tierra de parricidios

Desde 1994 a 2023 han pasado la friolera de 29 años. Sin embargo, este no ha sido el último parricidio que ha dejado conmocionada a la provincia de Alicante en las últimas décadas porque en febrero de 2022, un adolescente de 15 años, cometió un triple asesinato en la pedanía de La Algoda (Elche): mató a su madre, padre y hermano, de 10 años.

Un caso que guarda muchas similitudes con el de Cyril Jaquet. En primer lugar, porque los dos tenían la misma edad cuando se cometieron los hechos; en segundo lugar, porque ambos esperaron durante horas a que llegara el segundo progenitor para matarlo. Y por último, porque los dos hicieron como que no pasaba nada durante horas para 'disimular'. El parricida de Elche llegó incluso a convivir 3 días con los cadáveres, y a hacerse pasar por su padre para hablar con su jefe y decirle que al día siguiente no iría a trabajar porque había pillado el Covid.

Cyril justificó sus hechos diciendo que sus padres lo maltrataban. ¿El motivo en el caso de Santi?, su madre le había dejado sin internet ni móvil por su bajo rendimiento académico.

