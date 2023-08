Coscia no siente la presión de liderar el ataque y afirma que el Hércules es un reto espectacular

Cada año la misma historia. El Hércules y su afición renuevan ilusiones en agosto en busca de un ‘elegido’ que permita sacar al equipo del pozo con sus goles. Tras una década de fracasos, con alguna excepción, como Carlos Martínez, el conjunto blanquiazul se encomienda para la próxima temporada al argentino Agustín Coscia, un delantero de 26 años que ya conoce la competición española y cuya carrera va a más en los últimos tiempos.

El nuevo delantero del Hércules ha asegurado este viernes, durante su presentación, que fichar por el equipo alicantino es un reto espectacular que llega en el momento ideal de su carrera deportiva. El atacante, que la pasada temporada militó en el Alzira, ha desvelado que quedó seducido por el Hércules desde que el pasado año pisó el Rico Pérez.

"La historia, el club, el estadio, la gente y el escudo. En Argentina se conoce bastante al club y a los jugadores que pasaron por aquí. La forma de vivirlo de la gente fue lo que más me impulsó a venir para acá", ha explicado el jugador, quien siente que llega al Hércules en un momento de su carrera en el que se siente "cómodo y con confianza".

"Conozco la categoría y me tomo esta etapa como un lindo desafío que afronto con ganas y responsabilidad", afirma el rosarino, que se define como un delantero al que le gusta "vivir en el área y rematar todo lo que llegue". Coscia no se marca una cifra de goles, pero admite que le gustaría mejorar la cifra del pasado curso -12 tantos- "porque siempre se puede un poco más".

"Al delantero se le piden goles y cuantos más meta, mejor. Pero no me vuelvo loco", ha explicado el argentino, quien considera un "privilegio y no un peso" tener la responsabilidad goleadora de un club de la exigencia del Hércules.

"Es una oportunidad estar aquí y disfrutar de un año que va a ser espectacular y hermoso para todos", señala el atacante, quien se siente igual de cómodo como único referente ofensivo que jugando con compañía en el frente ofensivo.

Agustín Coscia pronosticó que los rivales que visiten el Rico Pérez "van a sufrir" y admite que la ilusión del equipo es "pelear por todo", en alusión al ascenso, aunque aconsejó ir "partido a partido sin volverse loco".

Tras haber disputado ya sus primeros minutos de forma progresiva en los últimos amistosos, este sábado los aficionados del Hércules tendrán la oportunidad de ver en directo al goleador argentino ante el UCAM Murcia en el Trofeo Ciudad de Alicante (Rico Pérez, 21:00 horas). En sus botas están buena parte de las opciones de éxito del proyecto.

