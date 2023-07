Prisión para el patrón de una patera que trasladó hasta Calpe a 10 ciudadanos argelinos

La Audiencia de Alicante ha confirmado la pena de 3 años de cárcel para el patrón de una patera que pretendía trasladar a diez inmigrantes argelinos hasta la costa alicantina, quienes permanecieron hacinados durante las 34 horas que duró el viaje.

En concreto, el tribunal de la Sección Primera impone al acusado esa pena como autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, a partir del acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía en el inicio del juicio, celebrado el pasado 5 de julio.

También han sido condenados, esta vez a dos años de prisión, otros dos procesados por asistir al patrón durante la travesía. No obstante, estos dos acusados no llegarán a ingresar en un centro penitenciario, ya que la resolución judicial acuerda la suspensión de la pena por un plazo de dos años con la condición de que no vuelvan a delinquir.

Los hechos enjuiciados tuvieron lugar entre el 6 y el 7 de noviembre de 2022, cuando los tres acusados partieron desde la localidad argelina de Tipasa a bordo de un barco de madera de 5,5 metros de eslora en el que viajaban diez ciudadanos de nacionalidad argelina.

La embarcación cubrió un trayecto de 255 kilómetros hasta que fue avistada e interceptada en torno a las 23.09 horas del 7 de noviembre frente a la costa de Calp (Alicante).

De acuerdo con el fallo, los diez argelinos que formaban parte del pasaje -tras pagar unos 1.200 euros cada uno de ellos a una organización que contrató a los tres procesados-, estuvieron hacinados durante las 34 horas que duró el viaje.

Según la resolución judicial, los tres acusados pusieron en peligro la vida de los ocupantes de la patera ante el riesgo de que sufriesen un accidente y por el hecho de navegar sin unos medios de seguridad mínimos.

El tribunal abona al patrón de la embarcación el tiempo en el que ya ha permanecido en prisión desde su arresto, el pasado 11 de noviembre. De este modo, le restarían dos años y tres meses de privación de libertad por cumplir.

La llegada de pateras a las costas del Mediterráneo es algo frecuente, sobre todo durante los meses menos fríos del año cuando la temperatura del mar también es superior. Sin embargo, estas personas viajan, en su mayoría, desde África en embarcaciones precarias que no están preparadas para hacer una travesía de esa magnitud, lo que acaba poniendo en riesgo la vida de esas personas, que además suelen pagar dinero a las mafias por su 'billete'.

Sin ir más lejos, el pasado 13 de julio pescadores de la localidad de Calpe encontraron un cadaver en avanzado estado de descomposición flotando en el agua. Y que por las características del cuerpo se pensó que podría pertenecer a una persona que iba en patera. Pues de confirmarse el dato, serían 10 los cadáveres hallados por la zona y cuya muerte está relacionada con el naufragio de una patera en marzo de este año.

