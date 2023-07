Alejandro Soler (PSOE): “Se acabó ese mantra de que la derecha gobierna mejor la economía que nosotros”

Alejandro Soler (Elche, 1972), es el secretario general provincial del PSOE de Alicante. En su carrera política ha sido de todo: concejal, alcalde, diputado provincial y portavoz del PSOE en la Diputación, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal y diputado nacional en dos legislaturas los últimos 5 años, además de director general de SEPES, la entidad estatal del suelo.

Parecía que la vivienda iba a ser el eje principal de esta campaña y luego ha cambiado todo.

Pues sí. Aquella experiencia fue muy interesante porque era el momento en que por un lado estábamos desarrollando suelo industrial por toda España, porque la SEPES había adquirido en el pasado muchos terrenos en bruto para poder desarrollarlos. Y por otro lado, empezábamos el proceso de que el Estado se implicara de una manera mucho más decidida en la promoción de vivienda pública. En mi etapa comenzamos el Cuartel de Ingenieros, una promoción en Valencia con algunos suelos del Ministerio de Defensa y teníamos un plan para hacer 60.000 viviendas. El ministro de Vivienda era entonces José Luis Ábalos.

¿Cómo calificaría la Legislatura que acaba de terminar?

Ha sido una legislatura singular, intensa y muy positiva para los ciudadanos y ciudadanas de este país. Singular e intensa porque evidentemente la pandemia, la guerra de Ucrania y sus consecuencias han hecho que todo sea especial desde el principio. Iniciamos la Legislatura en el año 2020 y a los pocos meses ya la situación era impredecible por el confinamiento, las mascarillas y adopción de todo tipo medidas. No obstante, yo creo que se ha demostrado que la política tiene capacidad de reacción rápida. Con el gobierno del PSOE dimos respuesta a las necesidades de los ciudadanos y hemos conseguido salvar muchas vidas -pese a las que se quedaron por el camino-, salvar empleos, salvar la economía, salvar las empresas. Y todo ello a pesar de que hemos tenido una oposición absolutamente beligerante que ha estado siempre en contra de todo.

El PSOE está incidiendo mucho en la economía durante esta campaña.

Yo creo que acabamos la legislatura con más empleo que nunca. Con un crecimiento económico por encima de la medida de la Unión Europea, habiendo bajado la inflación, que la tenemos a la cola de la Unión Europea. Habiendo podido ayudar a muchos ciudadanos a través de los precios de la energía y del consumo de combustibles, con la gratuidad de los transportes… Con la rebaja de los productos de la cesta de la compra para los básicos. Yo creo que se han adoptado medidas singulares para la mayoría de los ciudadanos.

Y ¿en la provincia de Alicante?

Aquí concretamente, en la provincia de Alicante, hay 730.000 personas trabajando, 80.000 más que hace cinco años. El salario ha experimentado un crecimiento. Especialmente el salario mínimo que estaba en 735 euros y ahora está en 1.080 euros. Y el empleo es más estable. Gracias a la Reforma Laboral aquí en la provincia de Alicante los contratos indefinidos, que eran solo el 11,69% del total, ahora son el 58%. Eso quiere decir que las personas tienen un mayor salario y un contrato indefinido. Se pueden plantear emanciparse, alquilar o comparar una vivienda, formar una familia y tener hijos. Esas son oportunidades para la mayoría de los ciudadanos. Eso es verdaderamente importante, al igual que lo es la subida de las pensiones. Aquí en la provincia de Alicante tenemos 332.000 pensionistas que han visto elevada su pensión una media unos 1.000 euros al año, cuando con el PP subían solo 24 euros al año. Yo creo que se han hecho cosas verdaderamente positivas para la mayoría de los ciudadanos.

Entonces, ¿por qué no lo perciben así los ciudadanos, por qué las encuestas prevén una victoria del PP?

El Partido Popular se ha instalado en una valoración de las cosas, sin debate, que no tienen que ver con la vida diaria de los ciudadanos. En esta campaña estamos intentando trasladar algo que no hemos conseguido hacer en la campaña de las municipales, que es que se hable de lo que le afecta la vida a la gente, su pensión, su sueldo, los precios. Eso es lo verdaderamente importante y estamos intentando que se movilice la izquierda para que no se ultramovilice la derecha y la otra derecha, que es lo que ha pasado en las elecciones municipales. Intentar ganar esa batalla a las encuestas y a la movilización de la derecha que se produjo en las municipales. Probablemente yo creo que teníamos que haber intensificado más nuestra presencia, nuestra explicación constante de los temas que creemos que interesan a los ciudadanos a través de los medios de comunicación y eso estamos tratando de hacer en esta campaña. Intentar poner en valor la gestión, intentar poner en valor los derechos y libertades que se han conseguido a lo largo de todo este tiempo y que creemos que están ahora en riesgo por las políticas que ya están haciendo el PP y Vox allí donde gobiernan.

Sin embargo, temas como la Ley del ‘Solo sí es sí’ o los pactos con Bildu están lastrando esa estrategia.

El tema de los pactos con Bildu no están teniendo ahora mucha repercusión. Ya ni siquiera el PP lo saca excesivamente.

Pero vuelan avionetas por Benidorm con pancartas con el lema “Que te vote Txapote”.

Sale alguna avioneta. Hemos explicado claramente, primero, que solo teníamos un pacto con Unidas-Podemos y que ha habido acuerdos puntuales en algunas leyes no solo con Bildu sino con todos los partidos que las han votado. Que el PP ha tenido un lenguaje absolutamente cínico porque ellos han pactado con Bildu cuando han querido. El propio Javier Maroto en Vitoria o Borja Sémper ha dicho que era bueno negociar con Bildu. Por lo tanto, lo importante desde nuestro punto de vista no es con quién sino para qué. Nosotros hemos pactado con todo aquel que ha querido subir las pensiones, subir los salarios, hacer el empleo más estable... Y no hemos pactado, como otros, para restringir los derechos, para negar la existencia de violencia de género, para ocultar las banderas LGTBI, para intentar retroceder en los derechos de las mujeres.

Qué le dice a una persona de clase media, que pudo ser votante socialista, y que esperaba que Pedro Sánchez derogase la Reforma Laboral del PP para volver a tener la indemnización de 35 días por año trabajado si le despedían. Se sentirá defraudado por mucha Ley Trans u otras que hayan aprobado.

Nunca se ha beneficiado tanto a los trabajadores como en este momento. Primero, si empiezas a trabajar ya tienes un sueldo 1.080 euros. Especialmente para los jóvenes y las mujeres o para aquellos que habéis trabajado los medios de comunicación que habéis sufrido los infrasalarios que se cobraban inicialmente. Eso es muy importante, que te hagan un contrato indefinido y no temporal. Que hoy haya más trabajadores, más personas trabajando que nunca en el país y también en la provincia. Que cuando ha habido problemas con la pandemia este Gobierno haya conseguido que el trabajador siga cobrando a través de un ERTE y que haya financiado a la empresa en la que trabaja a través de un ICO.

Creo que nunca un gobierno ha hecho tanto por el empleo y la economía como se ha hecho desde este Gobierno. Este no es sólo el Gobierno de la ley Trans y los temas LGTBI y aquellas cosas que a veces la derecha quiera hacer aparecer como no importantes y para mí lo son. Hemos dirigido la política económica mejor que el PP ya se acabó este mantra de que la derecha gobierna mejor la política económica que nosotros. La derecha lo que hace es gobernar la política económica para unos pocos, hacer que los recursos públicos como la Sanidad y como la Educación sean fuente de negocio para algunos. Nosotros no estamos en eso, pensamos que son derechos que tiene que financiar la administración pública hacer que la vivienda, como pretendemos, sea un derecho, para que haya topes al alquiler, que haya mucha más vivienda pública, y no que la vivienda sea solamente un negocio como ha pensado a la derecha. Yo creo que este gobierno ha beneficiado especialmente a los trabajadores, probablemente no a los de las grandes fortunas cuyos impuestos quiere bajar.

La primera medida que va a adoptar Carlos Mazón, según ha dicho, va a ser eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, algo a lo que Ximo Puig se negó.

A los ciudadanos las rebajas de impuestos, en principio, siempre les parecen bien. Pero lo que es importante es que seamos capaces de mantener los recursos para los servicios públicos. Al final puedes bajar un impuesto, pero no puedes bajarlos todos. Yo estoy deseando ver esos esas grandes rebajas multimillonarias de impuestos que ha prometido Mazón. ¿Cómo va a hacerlas? Porque si las hace evidentemente no hay otra consecuencia que pegarle un hachazo o a la Sanidad o a la Educación. Y luego dirá que el Estado traiga más dinero. Evidentemente, eso no tiene mucho sentido ni parece muy responsable.

El PP ha puesto de número dos a un experto en agua y esa es una de las cosas de las que se está hablando mucho esta campaña en Alicante. ¿Qué le parece la política que ha llevado el Gobierno de Pedro Sánchez respecto al trasvase Tajo-Segura?

Yo creo que la política que se ha llevado es realista. Independientemente de que puntualmente en algún aspecto muy concreto yo pueda tener mi propia visión, la realidad cuando se habla del agua es lo que se hace la política. El PP trata de aparentar que ellos son los adalides del agua, pero esa no es la realidad. Si hablamos del trasvase, que es una fuente importante de agua pero no la única a esta provincia, la realidad es que cuando ha gobernado el PSOE en esta última etapa se han trasvasado 1.200 hectómetros cúbicos. En la misma etapa del Partido Popular se trasvasaron 800. El trasvase estuvo un año cerrado con el PP entre 2017 y 2018 y en ese momento yo no escuché a nadie con el Gobierno ni quejarse de la falta de trasvase en absoluto. Era perfectamente comprensible. Me gustaría escuchar qué tendría que decir el PP si nosotros, en una circunstancias como esa, cerrásemos el trasvase. Probablemente escucharíamos todo tipo de barbaridades e improperios.

La realidad es que el trasvase va a seguir existiendo, que queremos que siga existiendo en la mayor medida posible, pero que la sequía, la falta de depuración en Madrid que está intoxicando la cabecera del Tajo, los problemas relacionados con el caudal ecológico, lo han limitado. Lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez es poner en marcha un plan de inversiones de 600 millones de euros para buscar fuentes alternativas. Yo tuve la oportunidad de estar hace pocos días en la comunidad de Riegos de Levante, en la que hay unos 20.000 agricultores y ahí se está haciendo una planta regeneradora de agua que ellos mismos reconocen que con esa planta regeneradora que supone 45 millones de inversión les va a hacer no depender de si les llega un poco más o un poco menos agua del trasvase. Van a tener tranquilidad hídrica. Lo que hay que hacer es seguir peleando para que venga cuanto más agua posible el trasvase pero invertir para que haya fuentes alternativas de agua que lo que ha hecho el PSOE.

¿Por qué no va a venir Pedro Sánchez durante esta campaña a Alicante?

Vino hace poco en las municipales, en precampaña. Y en esta se ha considerado más interesante dirigir la acción a través de los medios de comunicación que tener una masiva presencia por todas las provincias de España. La campaña evidentemente, no depende exclusivamente de la presencia del presidente un día en concreto. Tiene mucho más que ver con la percepción que los ciudadanos tengan de la gestión del Gobierno y del futuro. De lo que representa una alternativa de derecha y ultraderecha. Eso es lo fundamental. Esta es una provincia objetivo, una provincia importante y en la que podemos jugarnos un diputado y vamos a pelearlo al máximo.

¿Qué opina de la campaña casi imperceptible de SUMAR en Alicante, sus futuros socios?

Yo sí que he tenido la oportunidad de ver y de escuchar, y compartir debates y encuentros con el candidato Chema Guijarro. Es verdad que también esta campaña es muy nacional y depende de la proyección de Yolanda Díaz y las propuestas de Yolanda Díaz de la imagen de Yolanda Díaz.

