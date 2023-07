Compromís recupera un edil más y la mayoría absoluta en un pueblo de Alicante mes y medio después del 28M

Un mes y medio después de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo y, en mitad de la campaña de las elecciones generales del próximo 23 de julio, Compromís recupera su quinto concejal en el pequeño municipio alicantino de Alcalalí que le otorga la mayoría absoluta para seguir gobernando frente al PP, principal partido de la oposición.

Así lo ha decidido la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ha estimado el recurso contencioso-electoral formulado por Compromís-Acord Per Guanyar y le asigna un total de 296 votos en las elecciones municipales, en lugar de 248 sufragios. Esta decisión supone que esa candidatura resulte con cinco concejales electos, y no con cuatro, mientras que el PP tendrá tres electos en lugar de cuatro y Alcalalí Decidix mantendrá su regidor.

La sentencia del TSJCV, contra la que no cabe recurso ordinario ni extraordinario, salvo el de aclaración, acredita la existencia de un error en el acta de una mesa electoral ubicada en la entidad menor Llosa de Camacho que reflejaba que Compromís Acord Per Guanyar había obtenido 20 votos y el PP, 68, cuando el resultado era precisamente el inverso: Acord Per Guanyar, 68 votos, y PP, 20.

Así lo acreditan tanto las dos actas de escrutino de esa mesa como una certificación emitida con posterioridad, el 7 de junio, por el secretario-interventor del Ayuntamiento de Alcalalí, después de que los propios miembros de la mesa electoral advirtieran del error en sendos escritos.

Por tanto, la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal valenciano anula el acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Dénia, que había desestimado la reclamación de Compromís-Acord Per Guanyar y declara que la proclamación de electos en Alcalalí ha de ajustarse al resultado ahora corregido.

Reacciones

“Ha ganado la democracia, ha ganado el que decidió el pueblo el 28 de mayo. Nos ponemos a trabajar ya en el futuro gobierno de Alcalalí que será una realidad en las próximas hora", ha dicho la candidata nacionalista Yolanda Molina.

”Un mes y medio después de las elecciones municipales el TSJ ha emitido hoy la resolución que devuelve al resultado del escrutinio oficial de la noche electoral", explica. De esta forma, el tribunal rectifica la decisión de la junta electoral que retiró un regidor a la coalición valencianista por un error de transcripción en un acta que intercambiaba los votos de dedo partido y el Partido Popular.

“Agradezco el apoyo que nos han dado centenares de vecinos y vecinas estas semanas”, ha destacado la futura alcaldesa, Yolanda Molina. Molina ha criticado que "el Partido Popular local se haya negado estas semanas a firmar la declaración jurada para reivindicar el resultado real".

Por su parte, el portavoz de Compromís a la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, ha agradecido “la ingente tarea de los servicios jurídicos de Compromís en la provincia de Alicante encabezados por Ximo Perles, dado que este proceso se ha alargado muchísimo y se ha unido a los problemas jurídicos que hemos tenido en la junta electoral de la Marina Alta dónde hemos tenido que recorrer para obtener el diputado provincial, un regidor al Verger y otro a Jesús Pobre”.

Fullana ha destacado el valor de las personas en los procesos político y judicial. “Estas semanas ha contrastado la actitud honesta de algunos dirigentes del Partido Popular provincial que reconocían públicamente que se trataba de un error que hacía falta solventar, con la del PP en la Marina Alta y los concejales del PP en Alcalalí que se han negado a colaborar y firmar la documentación requerida que había firmado todo el resto de miembros de las mesas con el objetivo de intentar cambiar en los despachos el que los votos no los habían dado”.

