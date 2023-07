Sumar presenta programa en Alicante: "Hay partido" y hay que "salir a ganarlo"

"Hay partido" y quieren "salir a ganarlo". Ese es el mensaje que han aportado los cabezas de lista para el Congreso y Senado por la coalición Sumar en Alicante. Txema Guijarro, Imma Orozco, Nefer Vives y Manuel Alcaraz se han encargado de destacarlo en la presentación del programa para las elecciones generales del 23-J este jueves la librería Pynchon.

Guijarro ha destacado que la candidatura está llamando a una "reacción a la reacción". Eso sí, "tenemos que ser capaces de activar la esperanza, no podemos apelar exclusivamente al miedo, tenemos que trasladar un proyecto concreto, un proyecto creíble". Uno que sirva de alternativa porque "lo que nos podemos encontrar aquí si no se moviliza a la base electoral progresista de este país" es "un Gobierno que retroceda en derechos", ha remarcado en el comunicado el cabeza de lista al Congreso.

¿Cuáles son esas ideas? En el repaso de su programa han señalado primero las infraestructuras con la ejecución inmediata del Corredor Mediterráneo y la mejora de la red de cercanías que compense el déficit de inversión del Estado en las dos últimas décadas. En materia cultural piden el retorno permanente de la Dama de Elche y el impulso de una ley estatal de uso y enseñanza de lenguas oficiales minorizadas, entre otras cuestiones.

["Nerviosismo" en Podemos Alicante con los pactos por Sumar: "No conocemos la hoja de ruta en nuestra autonomía"]

Respecto a los datos del CIS que vaticinan una posible superioridad de las fuerzas progresistas, Guijarro ha indicado que "los datos de partida son buenos, lo que nos indican es que estamos recuperando posiciones, estamos remontando". De ahí que confíe "en que vamos a disputar ese segundo escaño y vamos a lograrlo para desbancar a Vox". Por eso ha asegurado que "los datos empíricos que salen del CIS lo que nos dicen es que hay una remontada, que aquí hay partido".

La número dos al Congreso, Inma Orozco, ha indicado que si bien "el contexto poselectoral en que se convocan estas elecciones hace mucho", los valencianos y valencianas tienen en estos comicios "una oportunidad que creo que no desaprovecharemos para decir que no nos representa este Gobierno de la vergüenza y que no queremos reproducirlo también en el Gobierno del Estado", ha manifestado.

Orozco ha explicado que la campaña será "de pequeño formato", hablando con asociaciones y entidades, hablando "muy de tú a tú" para contrarrestar el contexto estival que impide movilizar a la gente en grandes actos, pero "moviéndonos por toda la circunscripción, de pueblo a pueblo, movilizando pequeños grupos de gente de manera sectorizada para que hagan de altavoz de la necesidad de movilizarse y no reproducir lo que ocurrió en las elecciones autonómicas", ha concluido.

Sigue los temas que te interesan