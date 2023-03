"No podemos permitir que siga languideciendo", Mazón exige ayudas para la industria del mármol

El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha exigido hoy ayudas para la industria y el sector del mármol y la piedra, “que lleva tres años sin entrar en las prioridades de los fondos europeos”. “No tiene ayudas directas y no podemos permitir que siga languideciendo”.

Mazón se ha pronunciado así en Novelda, donde ha presentado al candidato del PPCV a la alcaldía, David Beltrá, y ha inaugurado la sede electoral del PP de Novelda.

El presidente del PPCV ha afirmado que el cambio “es despertar”. “Novelda tiene enormes posibilidades e historia, pero no tiene ambulancia 24 horas, el centro de salud no atiende especialidades y los jóvenes no tienen ayudas para desplazarse en autobús”.

[La nueva sede de Distito Digital en el Puerto de Alicante permitirá superar las 100 empresas instaladas]

Mazón ha lamentado que Novelda “no figura en la agenda de Puig ni de Sánchez” y ha reclamado apoyo “para mejorar sus conexiones, para vertebrar, para expandir su industria, para atraer inversiones”.

Así, ha indicado que para el PPCV “son esenciales la mejora de las infraestructuras, así como la defensa del agua o el mantenimiento del servicio de emergencias CICU que ha sido suprimido de la provincia de Alicante para centralizarlo en Valencia”.

Miguel Borrachina

El director de campaña del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Miguel Barrachina, ha afirmado que con Puig “lo único que sube en la Comunitat son los impuestos, los precios y las listas de espera en sanidad y dependencia, mientras que se reduce el agua para nuestros regantes y las inversiones”.

Barrachina se ha pronunciado así respecto a las palabras de esta mañana de Puig, de quien ha afirmado que “sigue instalado en una realidad paralela, incluso cuando presenta sus presuntas nuevas candidaturas”, ha señalado.

“Afirma Puig, cuando presenta sus candidaturas, que no quiere volver atrás. El PPCV tampoco. Por eso presentamos un candidato nuevo y no a uno que ya estaba en el gabinete de Lerma en 1983. Puig sí que es el pasado de esta Comunitat, acostumbrado al coche oficial desde hace 40 años”, ha indicado.

El director de campaña del PPCV ha afirmado que la Comunitat Valenciana “está en un paréntesis inversor desde hace ocho años que acabará en breve”.

Por otra parte, Barrachina se ha referido a los cambios en el segundo escalón del Consell anunciados ayer, y los ha achacado a “peleas internas”. El diputado popular ha señalado que en este caso la remodelación ha venido forzada “por las disputas en el PSPV y la negativa de una directora general a firmar el acuerdo de Fundesem, tal y como proponía su conseller Arcadi España”.

“Asistimos a una división interna, purgas y un sálvese quien pueda en los últimos meses de un gobierno que en lugar de dedicarse a los valencianos se dedica a pelearse dentro del Consell”, ha manifestado.

Barrachina ha recordado que las disputas internas “fueron también la causa de otras crisis de gobierno, como la de la entonces responsable de Agricultura, Mireia Mollà, cesada a petición de la vicepresidenta Aitana Mas, ambas de Compromís”.

Sigue los temas que te interesan