La Policía Nacional busca al autor de un doble apuñalamiento en el centro de Alicante

La Policía Nacional está buscando a un individuo que ha asestado dos puñaladas a otro de 52 años, y que se encuentra ingresado aunque sin que peligre su vida, durante una pelea en la calle Juan Herrera de Alicante, en el centro de la ciudad.

Los hechos han ocurrido sobre las 11.40 horas en la calle Juan Herrera, en una discusión por motivos desconocidos y cuando la víctima ha sido encontrada por los servicios de emergencias se hallaba ensangrentada por dos heridas de arma blanca en el costado izquierdo.

Ha sido trasladada por el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) al hospital General Doctor Balmis donde, según la policía, está siendo asistida con pronóstico estable.

La policía judicial de la Policía Nacional sigue con las indagaciones para esclarecer las circunstancias de la pelea y para encontrar al presunto agresor, que sigue huido.

Por su parte, el hombre está siendo asistido en el Hospital General de Alicante por "dos heridas de arma blanca en el costado izquierdo, con pronóstico estable", y no se teme por su vida, según han informado fuentes de la Policía Nacional.



El Grupo de Policía Judicial realiza las indagaciones pertinentes para "esclarecer el motivo del enfrentamiento", han indicado las citadas fuentes, que han añadido que hasta que las pesquisas no concluyan, "no se proporcionará más información" en relación con este caso.

Detenido por otra pelea en Elche

Precisamente este miércoles la Policía Local de Elche informó de la detención de un hombre de 49 años por agredir a otro varón en una cafetería al lanzarle una silla a la cabeza tras una discusión y producirle una herida sangrante que obligó a llamar al 112.

El cuerpo policial, que no ha precisado la edad de la víctima, ha explicado que los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero, cuando la Policía Local recibió la alerta de una pelea entre dos personas en un bar del barrio de Carrús.

El encargado del local señaló que la discusión había comenzado en la terraza y en un momento dado uno de los implicados lanzó una silla a la cabeza del otro, lo que le causó una brecha sangrante a la víctima.

Posteriormente, el agresor abandonó el lugar y la víctima fue detrás hasta que los agentes los encontraron en la avenida de la Libertad, donde el afectado corroboró lo indicado por el encargado del bar y destacó su intención de interponer denuncia.

Así, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales, mientras que la víctima fue atendida en un centro hospitalario y recibió puntos de sutura.

