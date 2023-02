Detenido un ladrón que se disfrazaba de fontanero en Alicante pero que se le olvidó ocultar su cara

Un ladrón imaginativo pero chapuza en su ejecución. Agentes de la Policía Nacional ha detenido en Alicante a un varón por cometer seis hurtos con el mismo modus operandi, haciéndose pasar por fontanero. Los hechos fueron cometidos en menos de un mes, los hurtos en establecimientos próximos entre sí, de la zona centro de la capital de provincia. Sin embargo, al no ocultar su rostro, fue fácilmente detectado.

El ladrón entraba a los establecimientos con el pretexto que a causa de las obras que se estaban realizando en el piso de arriba se estaba filtrando agua a los negocios de los denunciantes.

En la primera denuncia el detenido le pidió a la víctima que entrara un momento al baño y que mantuviera el grifo abierto para hacer sus comprobaciones, momentos más tarde y escuchando cerrar la puerta principal la víctima salió descubriendo que este hombre le había sustraído dos teléfonos móviles valorados en 650 euros.

Tres días más tarde, con el mismo pretexto sustrayendo en esta ocasión una caja de caudales conteniendo 11 euros en efectivo y décimos de lotería valorados en 690 euros. En la tercera y cuarta denuncia realizadas el mismo día, con el mismo modus operandi sustrayendo en ambos casos un teléfono valorado en 200 euros y 1.327 euros respectivamente. La quinta denuncia sustrayendo un terminal valorado en 450 euros. Y la última otro terminal valorado en 840 euros.

Los investigadores centraron sus pesquisas en las grabaciones de seguridad de los establecimientos siendo el autor claramente conocido por los agentes, revelando el modus operandi que utilizaba, además de ser reconocido fotográficamente por todas las victimas sin ningún género de dudas.

Los efectos sustraídos se tratan de seis teléfonos móviles valorados en más de 3.000 euros, y 110 euros en caudales y varios décimos de lotería valorados en más de 600 euros.

El detenido, de 23 años de edad, con antecedentes previos, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la misma localidad.

Agresión policial

Por otro lado, el colectivo València Acull ha denunciado la falta de información sobre la aplicación de medidas disciplinarias a los agentes que presuntamente agredieron a un joven hondureño en un operativo realizado en Burjassot (Valencia) el pasado 17 de octubre.

Así lo han manifestado desde València Acull y han explicado que la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha archivado el procedimiento de expulsión por estancia irregular del joven porque "no concurren suficientes elementos negativos o agravantes" que la justifiquen.Consultada por EFE, la Delegación del Gobierno no se ha pronunciado de momento sobre el asunto.

Desde la organización han denunciado que este joven recibió un puñetazo en el estómago por parte de un agente de la Policía Local de Rocafort, en un operativo realizado en Burjassot el pasado 17 de octubre, en el que participaron dos policías nacionales de la localidad y dos agentes más de Rocafort.

Los cuatro agentes han sido citados por el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Paterna al juicio por la agresión, convocado para el 23 de marzo.

Según la denuncia presentada por la víctima, el agresor le dijo momentos antes de pegarle: "Vas de chulo, sois todos iguales, te voy a mandar a tu país", como recoge el colectivo València Acull.

Los otros policías "no solo no le recriminaron la actitud sino que no asistieron al joven, que sintió que se asfixiaba y vomitó tras el golpe".

En su denuncia, la víctima explicó: "Le pedí agua a uno de los policías pero no me la dio y me dijo, en tono irónico, 'te descuidaste', mientras la mujer policía se sonreía".

Ese mismo día, la Policía Nacional de Burjassot le abrió el procedimiento de expulsión que ahora ha sido archivado, y días después, la víctima acudió a València Acull para recibir asesoramiento sobre cómo denunciar los hechos.

"Sin embargo, a pesar de que las imágenes de la agresión grabada por los vecinos prueban el estado de indefensión del chico, la brutalidad del puñetazo y la pasividad policial, Delegación del Gobierno oculta hasta el momento si ha abierto alguna investigación sobre lo sucedido", han destacado desde la organización.

En este sentido, han lamentado la falta de respuesta sobre "si se han adoptado medidas cautelares de carácter disciplinario contra los policías implicados".

"La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, no ha atendido las solicitudes de reunión con el Consulado de Honduras y València Acull para que explique qué actuaciones ha llevado a cabo, ni el requerimiento de información presentado por València Acull sobre las posibles sanciones impuestas", han denunciado.

Han explicado que solo han recibido una comunicación de la secretaria general de la Delegación, que dice que la solicitud de información sobre las medidas disciplinarias se ha trasladado a la Jefatura Superior de Policía.

Asimismo, contactaron con el Ayuntamiento de Rocafort con resultado "similar", puesto que, aunque anunciaron que se suspendía de empleo al policía agresor, "días después el concejal de Seguridad Ciudadana no hizo ninguna referencia a esa sanción y dijo que habían pedido a la Delegación del Gobierno que abriera una investigación".

"Ese mismo concejal, en el pleno, manifestó que habían iniciado un expediente de investigación y dio a entender que no actuaban contra los policías porque dijo no tener 'ninguna notificación de nada'".

