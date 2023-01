Carlos Mazón: "La mejor medida para garantizar el agua en Alicante es que el PSOE se vaya"

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado que su partido "exprimirá todas las armas legales, sociales y políticas" a su alcance contra la decisión del Consejo de Estado sobre el trasvase, aunque ha destacado que "la mejor medida para garantizar el agua es que el PSOE salga de las instituciones".

Así lo ha afirmado este viernes en una rueda de prensa celebrada en la sede de la formación, sobre la aprobación por el Consejo de Estado del informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se revisan los 12 planes hidrológicos de cuenca, que entre otras medidas crearía el caudal ecológico en el río Tajo, que afecta al trasvase Tajo-Segura.

Mazón ha denunciado el "engaño y el silencio" del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con el agua, algo que, ha considerado, "lo ha terminado de desacreditar para hablar de diálogo, de agua para siempre o para ponernos encima de la mesa más excusas".

"Engaño fue vendernos un gran acuerdo cuando no era grande ni era acuerdo, porque no había nada atado, y silencio fue que el gobierno de Puig se abstuvo, se calló, se rindió", ha criticado.

El dirigente del PP ha reclamado "que se deje de engañar a la gente con frases como 'el diálogo lo solucionará'" y ha añadido: "No se sonríe al verdugo, uno se planta frente a él".

La Diputación estudia medidas legales

"Después de 22 recortes injustificados del PSOE al trasvase, este último hachazo es impresentable, no tiene un pase", ha censurado, y se ha referido a Puig, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Compromís, como "un trío letal para el agua".

Preguntado sobre si van a recurrir jurídicamente este dictamen, ha adelantado que los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante "están trabajando las diferentes acciones legales a desarrollar", aunque todavía existe "algún tipo de incertidumbre jurídica respecto a la publicación, firmeza, o irreversibilidad" de la decisión.

"Pero la mejor medida para garantizar el agua es que el PSOE salga de las instituciones y que el PP entre a gobernar la Comunidad Valenciana y España", ha incidido el presidente del partido, que ha subrayado que "va a haber que elegir entre el PSOE o el agua del Tajo-Segura".

Apoyo a la concentración de regantes

A preguntas sobre su postura ante la concentración que han convocado los regantes del acueducto ante la Moncloa para el próximo martes, ha asegurado que el PP la respaldará, y ha anunciado que esta tarde se reunirá en Orihuela con los regantes de la Vega Baja del Segura.

"Estaremos a su disposición, como siempre", ha defendido Carlos Mazón, que ha añadido que él mismo ha estado "arriba del tractor, detrás de la pancarta" siempre que ha sido necesario y que el PP nunca ha sido "dudoso con el agua", ni ha tenido "medias tintas", ni han sido "más duros los días pares o menos duros los días impares".

Asimismo, preguntado sobre si la Diputación de Alicante ayudará económicamente a la contratación de autobuses para que los regantes acudan a la concentración en Madrid, ha dicho que "si son necesarios, sí".

"Pero no estamos en la politización de este tipo de manifestaciones, sino en la ayuda a los agricultores", ha matizado, y ha añadido que "no es una problemática exclusiva de los regantes, no tiene nada que ver con eso, sino con nuestro turismo, nuestra industria y nuestro PIB, la supervivencia de 50 millones de árboles y el medio ambiente".

"Los regantes, mientras, asisten atónitos al sobrecoste de desaladoras de Acuamed que han podido financiar irregularmente al PSOE", ha concluido.

