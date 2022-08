Mazón advierte de la amenaza de desaparición de playas en la Comunidad por falta de actuación

"La amenaza de desaparición de playas y viviendas es real en nuestra Comunitat", afirma el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Carlos Mazón. El 'popular' se refiere a "la falta de inversiones del Gobierno central y del Consell, y por las prohibiciones para hacer actuaciones que mejoren la situación".

Mazón ha asegurado en un comunicado que el PPCV apoya las concentraciones organizadas por "Somos Mediterrania, por la regeneración de las playas" y que diferentes representantes del PPCV participarán en ella esta tarde "por las políticas de costas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

El presidente del PPCV ha lamentado que "la pasividad en hacer actuaciones y la militancia activa de los gobiernos socialistas por perseguir está provocando que los propietarios contemplen impotentes cómo sus casas corren el riesgo de desaparecer y esto afecta también muy negativamente al turismo".

"Ni hacen ni dejan hacer. Esa falsa protección del territorio que emplean como argumento coercitivo se vuelve en un abandono y desprotección real de nuestro litoral", ha criticado Mazón, que ha resaltado que "subyace de fondo una cuestión ideológica que ha hecho mucho daño y que termina costando al medio ambiente".

Mazón ha exigido al Gobierno central "que lleve a cabo las obras de regeneración y de reparación de daños provocados por los últimos temporales, porque no es posible que uno de los cinco tramos más afectados por la regresión costera de toda España sea el que va de Castellón a Sagunto y sigan de brazos cruzados".

En este sentido, el presidente del PPCV que "desde el partido impulsaremos una modificación de la Ley de Costas que permita una mejor compatibilidad entre las ocupaciones que ya existen en la costa valenciana y la garantía del dominio público".

Además, ha asegurado que "nos oponemos frontalmente a la propuesta de Reglamento del Ministerio por el que aumenta la arbitrariedad en los deslindes de dominio público y restringe usos de las playas".

"Es preciso recoger la protección de los derechos de los ocupantes además de garantizar un especial tratamiento en las obras de protección del litoral", ha subrayado Mazón, quien ha exigido a Sánchez "que ponga en marcha todas las actuaciones previstas en la Estrategia que dejó aprobada el PP cuando gobernaba y que contemplaba 69 actuaciones en toda la Comunitat".

Así, ha concluido pidiendo a Puig "que no pierda la oportunidad de reivindicar el Fondo Next Generation EU para desarrollar proyectos de protección de costa porque hay que hacer algo", ya que "no podemos mirar hacia otro lado ante una regresión que merma y degrada nuestro litoral provocando con cada episodio de lluvias y temporales daños más dramáticos".

