Carmen Calvo en Valencia: "Si no puedes ser ministra de una monarquía parlamentaria, pues no seas"

"Si no puedes ser ministra de una monarquía parlamentaria, que es la fijada en nuestra constitución, y del jefe del estado, que es el rey Felipe, pues no puedes ser ministra", por "honestidad y gallardía política". Así se ha manifestado este martes en Valencia Carmen Calvo sobre la ministra Ione Belarra, que ha rechazado el "maquillaje" de la monarquía.

La presidenta de la comisión de Igualdad del Congreso ha abordado de esta forma la polémica de la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra sobre la monarquía. Esta, tras hacerse público el patrimonio de Felipe VI, ha defendido que en una democracia los ciudadanos deben elegir al jefe del Estado.

"Si esa objeción te impide ser ministra, pues 'soy tan republicana y no puedo', eso se llama honestidad y gallardía política; y si no es así, tenemos que hacer apreciaciones un poco más respetuosas", ha señalado Calvo en declaraciones a los periodistas que recoge Efe. Esta ha participado en Valencia dentro de un acto de reconocimiento del trabajo de catorce mujeres pertenecientes a sectores esenciales en los primeros momentos de la pandemia organizado por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

"Si alguien en la política personalmente tiene una objeción muy grande con un asunto, con gallardía hay que pagar el precio y retirarse", ha reflexionado Calvo sobre el debate personal que se planteaba la también secretaria general de Podemos. La exvicepresidenta del Gobierno ha defendido que "el rey Felipe tiene un comportamiento absolutamente constitucional e impoluto en su trabajo". Por eso ha añadido que "a nadie nos gusta que nos achaquen en política lo que no somos y no hacemos", con relación a las declaraciones de Belarra.

300 defensores de la monarquía

"Eso no me parece que forme parte de las discrepancias de dos partidos políticos que gobernando tienen posiciones diferentes", ha agregado. Calvo ha señalado asimismo que en estos momentos "hay unos cincuenta escaños republicanos y casi trescientos defensores de la monarquía parlamentaria y esos son los datos y a lo que te tienes que atener". Y así ha defendido que en democracia "gobierna la mayoría con respeto a la minoría pero no al revés".

Calvo se ha referido también a la situación de Juan Carlos I, del que ha afirmado que "lo que nos ha ocurrido con el rey emérito no le puede volver a pasar a este país". Por eso ha defendido que "la situación que vivimos con el rey Felipe es radicalmente distinta, una monarquía trabajadora y austera que creo que tiene que seguir dando pasos al frente".

"Todas las decisiones que tomó el rey Felipe hacen que la monarquía española sea una monarquía parlamentaria, una democracia a la altura de la exigencia que tenemos los españoles en materia de ética", ha afirmado. Y así ha resaltado seguidamente que "a la vista está, la justicia actúa contra corruptos y sinvergüenzas".

La presidenta de la comisión de Igualdad del Congreso ha concluido este razonamiento sobre Felipe VI valorando que "me parece muy bien que sepamos cuál es su patrimonio, cómo se aplican los recursos y cómo se rinden cuentas de los presupuestos que recibe el Rey", ha insistido Calvo, en lo que considera que es un avance "por el camino de la exigencia".

Sigue los temas que te interesan